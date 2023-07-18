"Мій прогрес був неймовірним, за рік багато чого змінилося. Починаючи від того, що ти не знаєш, що буде завтра, де ти будеш і де буде команда. І закінчуючи тим, що зараз ти граєш у національній збірній і в одному з найсильніших клубів Європи, доходиш до 1/8 Ліги Європи, виходиш з групи Ліги чемпіонів.

Шахтар отримав ще одного тренера – скандальний екс-гравець "гірників" вже покинув свій клуб

Це неймовірна робота, яку ми проробили з командою і тренерським штабом в тому році. Кожен із нас індивідуально на декілька ступенів піднявся догори.

Вважаю, що у нашої команди немає стелі, ми маємо працювати кожен день та виходити на новий рівень. Коли ти виграєш одне чемпіонство – це одне, а коли ти підтверджуєш його – це зовсім інше. Зараз найголовніша ціль – повторити наше досягнення.

Розуміємо, що це буде складно зробити. Це буде інший рік, інша команда і чемпіонат. Ми маємо з кожним днем додавати у грі, як ментально, так і фізично. Думаю, у нас може все вийти", – сказав Судаков в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Георгій став з Шахтарем чемпіоном УПЛ, а з молодіжною збірною України вийшов у півфінал Євро-2023, і вперше в історії допоміг "синьо-жовтим" вийти на Олімпіаду.

Ван Леувен і три нерозкриті (поки що?) таланти Шахтаря – до одного прицінювалась навіть Баварія