Третя і четверта команди чемпіонату Нідерландів виявились не під силу "гірникам". Отримати сатисфакцію донеччани спробують у матчі з Утрехтом.

Останнім суперником Шахтаря на зборах у Нідерландах стане Утрехт, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Поєдинок відбудеться у суботу, 22 липня, і стартує о 15:00 за київським часом. Гра відбудеться на полі спорткомплексу CWO поблизу Роттердама. Цей матч стане завершальним для підопічних Патріка ван Леувена в літнє міжсезоння.

До слова, Утрехт за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів сьому сходинку.

Нагадаємо, раніше Шахтар розійшовся миром з АЗ (3:3) і був розгромлений спочатку грецьким АЕКом (0:5), а згодом Аяксом (0:3).

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