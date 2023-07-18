Контрольний матч

Аякс – Шахтар – 3:0

Голи: Кудус, 19 (пен), 34, Бергвейн, 32

Склад Шахтаря: Різник (Твардовський, 46) – Гочолеішвілі (Козік, 74), Бондар, Матвієнко (Ракицький, 62), Топалов (Корнієнко, 62) – Бондаренко (Траоре, 74) – Кащук (В'юнник, 46), Криськів (Очеретько, 46), Судаков (Кастільо, 74), Зубков (Тоіров, 46) – Сікан (Келсі, 46).

Шахтар продовжує підготовку до сезону через товариські матчі. Кілька днів тому "гірники" розгромно програли АЕКу, але в тому спарингу не було багатьох основних футболістів. Сьогодні ж повернулися учасники молодіжного Євро – Судаков, Бондаренко, Криськів, Сікан і Кащук вийшли у стартовому складі. Дебютував у воротах Різник.

Аякс провалив минулий сезон – амстердамці прогадали з тренером і не потрапили в Лігу чемпіонів. Останній герой того феноменального Аякса-2018/19 Тадіч пішов, команда оновилася молоддю, однак відомі футболісти в складі залишилися. Зокрема, проти Шахтаря вийшли Бергвейн, Клаассен, Ренш та Кудус.

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Шахтар не готовий до сезону

Сьогодні ми побачили прототип основного складу Шахтаря на перші матчі сезону. Команда Патріка ван Леувена виявилася взагалі не боєздатною проти Аякса. Новий тренер закладає фізичну підготовку, ще є 10 днів до початку чемпіонату України, однак футболісти явно не готові. Ні фізично, ні психологічно – дуже часто гравці втрачали концентрацію.

Негативно виділявся Судаков. Креативний лідер команди кілька разів обрізав Шахтар на власній половині. Після простих помилок Георгія суперник отримував гольові моменти. Бергвейн і Кудус постійно виходили на ударні позиції – десь рятував Різник, десь каркас воріт. Партнери заразилися від Судакова й також почали дарувати м'яч навіть без пресингу Аякса.

Коли ж Аякс посилив тиск, Шахтар тотально поплив. Наприкінці першого тайму у штрафному майданчику "гірників" була пожежа за пожежею. Кудус покотив вздовж воріт, Расмуссен пропустив, а Бергвейн легко забив. Можливо, це наслідок втоми після Євро-2023. Судаков, Бондаренко та Криськів ще мають час, що переварити навантаження ван Леувена та відновитися.

У складі Шахтаря є велика дірка

Інший антигерой – Топалов. Шахтар через бійку з Дніпром-1 втратив на 3 перші матчі чемпіонату Ракицького та Корнієнка, тому тренерський штаб награє зліва в обороні Топалова. Фактично, це єдиний варіант. Що дуже сумно. Дмитра сьогодні просто зжерли Ренш і Кудус.

Топалов не встигав, пускав опонентів собі за спину, дозволяв будувати комбінації. Вже в середині першого тайму він проґавив забігання Ренша та сфолив на пенальті (Кудус впевнено реалізував). Топалов ніяк не відредагував свою гру, а тому Кудус до перерви знущався з українця. Мохаммед обігрував на швидкості та вмикав дриблінг.

Один з проривів Кудуса завершився голом з офсайда, інша дуель проти Топалова призвела до удару в поперечину. Зрештою ганець таки скористався можливістю оформити дубль – отримав класний пас у розріз від Бергвейна, виграв позицію в Топалова та переграв Різника. Кудус – герой матчу. І це результат роботи Топалова.

53 хвилини без ударів

У плані роботи з м'ячем ми побачили звичні проблеми для Шахтаря Йовічевіча та молодіжки Ротаня. "Гірники" добре розігрують з глибини, але в останній третині бракує креативу. Вихід в атаку базувався на дальніх передачах від Судакова, Бондаренка та Криськіва. Самі паси були непоганими, але Сікан традиційно чіплявся за м'яч рідше, ніж ніколи.

Вже в другому таймі, коли на вістрі з'явився Келсі, атаки стали цікавішими та гострішими. Для передач Судакова нарешті з'явився адресат. Келсі на пару з Судаковим розігнав шикарну контратаку, але Георгію знову не вистачило сил на хороше завершення. А ще В'юнник запресингував Бессі, однак змарнував стовідсотковий момент.

По перерві, коли Аякс повністю змінив склад, Шахтарю стало легше. Однак всі атакувальні здобутки можна описати одним фактом – донеччани вперше пробили по воротах на 53 хвилині. Це був дальній удар Судакова. Довгий час єдиним джерелом гостроти були простріли та подачі з правого флангу від Гочолеішвілі. Втім, знову ж таки, під ці простріли потрібен не Сікан.