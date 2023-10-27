Судаков потрапив до сфери інтересів Арсенала, Челсі та ще трьох іменитих клубів
10:02 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив чимало європейських клубів – скаути стежили за гравцем в матчі проти Барселони.
Ювентус, Арсенал, Челсі, Бенфіка та Брайтон стежать за грою Судакова, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
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Скаути клубів були присутні на поєдинку Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар, в якому Георгій відзначився забитим м'ячем.
До слова, Судаков провів 10 матчів у складі Шахтаря, в яких відзначився 3 голами у всіх турнірах.
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