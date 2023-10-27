Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив чимало європейських клубів – скаути стежили за гравцем в матчі проти Барселони.

Ювентус, Арсенал, Челсі, Бенфіка та Брайтон стежать за грою Судакова, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Шахтар постраждав від Ель Класіко, епідемія Барселони, Судаков повторює шлях Мудрика в Європу

Скаути клубів були присутні на поєдинку Ліги чемпіонів Барселона – Шахтар, в якому Георгій відзначився забитим м'ячем.

До слова, Судаков провів 10 матчів у складі Шахтаря, в яких відзначився 3 голами у всіх турнірах.

Шахтар програв Барселоні в ЛЧ – каталонська молодь покарала, але "гірники" мали шанси на сенсацію з новим тренером