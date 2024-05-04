У Саудівській Аравії відбулися чергові матчі 30 туру. Результат та огляд зустрічей – у цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 30 тур

Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:0

Голи: Карлос, 56, Карраско, 81

Аль-Наср – Аль-Вехда – 6:0

Голи: Роналду, 5, 12, 52, Отавіо, 18, Мане, 45, Аль-Фатіх,88

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Аль-Раед програв Аль-Шабаб. Команда Ігора Йовічевіча лише три рази пробила по воротах суперника за всі 90 хвилин матчу. Наразі Аль-Раед перебуває на 13 сходинці з 31 балом і випереджає зону вильоту на три очки.

Кріштіану Роналду долучився до розгрому Аль-Вехда. Португалець оформив вже третій хет-трик в останніх п'яти матчах за Аль-Наср. Форвард по три голи він також забивав Аль-Таї 30 березня і Абхе 2 квітня. Тепер Роналду 32 голи і 10 результативних передач у чемпіонаті. Він лідирує за гольовими діями, випереджаючи Мітровіча з Аль-Хілаля на 14 очок. Також Роналду є найкращим бомбардиром турніру. Також голами відзначилися Отавіо, Мане та Аль-Фатіх.

Аль-Наср перебуває на другій сходинці у таблиці з 74 очками. Клуб Роналду відстає від Аль-Хіляля на дев'ять пунктів.

CRISTIANO RONALDO GOAL !!!!!



50 GOALS THIS SEASON !



pic.twitter.com/MK82ht2XO5 — Janty (@CFC_Janty) May 4, 2024

CRISTIANO RONALDO GOAL AGAIN !!



HE SCORES A BRACE !!!!



THE GREATEST OF ALL TIME



pic.twitter.com/L07x36f5jv — Janty (@CFC_Janty) May 4, 2024