Роналду оформив черговий хет-трик і долучився до розгрому, Йовічевіч програв і наблизився до зони вильоту
У Саудівській Аравії відбулися чергові матчі 30 туру. Результат та огляд зустрічей – у цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 30 тур
Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:0
Голи: Карлос, 56, Карраско, 81
Аль-Наср – Аль-Вехда – 6:0
Голи: Роналду, 5, 12, 52, Отавіо, 18, Мане, 45, Аль-Фатіх,88
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Аль-Раед програв Аль-Шабаб. Команда Ігора Йовічевіча лише три рази пробила по воротах суперника за всі 90 хвилин матчу. Наразі Аль-Раед перебуває на 13 сходинці з 31 балом і випереджає зону вильоту на три очки.
Кріштіану Роналду долучився до розгрому Аль-Вехда. Португалець оформив вже третій хет-трик в останніх п'яти матчах за Аль-Наср. Форвард по три голи він також забивав Аль-Таї 30 березня і Абхе 2 квітня. Тепер Роналду 32 голи і 10 результативних передач у чемпіонаті. Він лідирує за гольовими діями, випереджаючи Мітровіча з Аль-Хілаля на 14 очок. Також Роналду є найкращим бомбардиром турніру. Також голами відзначилися Отавіо, Мане та Аль-Фатіх.
Аль-Наср перебуває на другій сходинці у таблиці з 74 очками. Клуб Роналду відстає від Аль-Хіляля на дев'ять пунктів.