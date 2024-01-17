Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі повідомив, що наразі від туринців не варто чекати великих витрат і гучних підписань.

За словами керівника "Старої синьйори", єдиним січневим новачком у команді Массіміліано Аллегрі стане захисник Лілля Тьягу Джало.

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"Тьягу Джало? Ми узгоджуємо останні деталі з Ліллем. Сподіваємося завершити все найближчими днями. Коли він приїде, ми повідомимо.

Після цього ми закриємо трансферний ринок. У січні новачків більше не буде. Треба довіряти цим хлопцям, які у цьому сезоні роблять надзвичайні речі. Наша мета – продовжувати перемагати", – цитує Джунтолі Gazzetta dello Sport.

Відповідно, Джордана Хендерсона чи Георгія Судакова у Ювентусі взимку чекати не варто. Саме туринці вважалися одним із головних претендентів на півзахисника Шахтаря і збірної України. Раніше з боротьби за українця вибув і Наполі, у якого вже немає вільної квоти на гравця без паспорта громадянина ЄС.

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