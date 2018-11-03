Бурда: Гравець Шахтаря підійшов до судді і Кендзьорі дали другу жовту картку

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував поразку киян від Шахтаря у поєдинку 14 туру УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар переміг Динамо у Харкові завдяки голам Жуніора Мораєса та Віктора Коваленка. Кияни відповіли влучним ударом Миколи Шапаренка. Гості догравали матч удесятьох після вилучення Томаша Кендзьори.

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"Була хороша гра. Я впевнений, що ми програли незаслужено. Сутички з Мораєсом під час гри? Це спортивний принцип. Він, як і я, хоче виграти м'яч.

Звичайно, всі засмучені. Прикро так програвати. Залишається тільки продовжувати працювати. Тоді буде все нормально. Час покаже, ми не будемо опускати рук. Нам потрібно не рахувати очки, а виходити на кожен матч і грати на перемогу.

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Що стосується незарахованого голу Динамо, то я був далеко і не бачив епізоду. Вилучення Кендзьори? Хай розбирають цей момент. Була передача, м'яч влучив у руку, але це було ненавмисно. Потім футболіст Шахтаря підійшов до судді і Кендзьорі дали другу жовту картку.

Нічого не хочу говорити. Як арбітр вміє, так і судить. Ми сьогодні програли", – цитує Бурду Динамоманія.

До слова, після 14 турів Динамо відстає від Шахтаря вже на 8 очок.