Ступар: Можаровський сприяв грі, Фонсека тиснув на суддів

Колишній арбітр ФІФА, а нині – суддівський експерт Мирослав Ступар прокоментував роботу Юрія Можаровського в поєдинку між київським Динамо та донецьким Шахтарем у 3-му турі УПЛ.

"На щастя, нарікати на арбітраж підстав немає. Юрій Можаровський свою роботу зробив на високому рівні. Було видно, що він спостерігав за чемпіонатом світу і виніс для себе деякі уроки щодо суддівства. Це стосується методики суддівства, яка дозволила футболістам проявити свої найкращі якості. Не розкидувався картками, дозволяв боротьбу, зберігав принцип переваги. Арбітр діяв професійно, сконцентровано, уважно і спокійно. Це і стало запорукою успіху.

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Футболісти сприймали усні зауваження арбітра. На 5-й хвилині Мораєс з Кендзьорою поштовхалися, отримали усні попередження і одразу зробили висновки. Гравці довіряли арбітрові. Були моменти, про які можна дискутувати – але не більше. Зокрема, за участю Алана Патріка на 78-й хвилині. Півзахисник Шахтаря вів силову боротьбу з Морозюком, останній почав падати, а Патрік в безопорній фазі зачепився за ногу опонента. Якби Можаровський призначив тут одинадцятиметровий, то було б багато нарікань.

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Ще був момент, коли Степаненко в'їхав в Бєсєдіна і коментатори заговорили про червону картку. Тарас пішов у підкат, намагався ногою зіграти в м'яч, але форвард Динамо швидше проштовхнув м'яч. У той момент безопорна ліва нога Степаненка знайшла коліно Бєсєдіна. Так – це фол, і так – це жовта картка, але не вилучення.

Підсумовуючи, з задоволенням констатую, що високий рівень суддівства Можаровського сприяв грі. Не було сутичок, суперечок, бійок, тож після матчу ми говоримо про футбол. Лише Паулу Фонсека весь час тиснув на суддів і нервував, що, звісно, не робить йому честі", – резюмував Ступар у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що "динамівці" мінімально перемогли Шахтар на своєму полі. Єдиний м'яч у поєдинку забив Беньямін Вербіч.