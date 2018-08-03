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ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

21:36 637 Читать на русском
Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Динамо – Шахтар – відео гола та огляд матчу

Динамо перемогло Шахтар у 3 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Шахтар.

У першому таймі глядачі не побачили жодного гола.

Динамо перемогло Шахтар завдяки голу Вербіча

На 65-й хвилині матчу Віктор Циганков виконав навіс зі штрафного. Хавбек киян Беньямін Вербіч не надто сильно пробив головою, але Андрій Пятов зробив помилку і пропустив гол.

Цей м'яч став єдиним у грі та приніс Динамо перемогу над конкурентом за чемпіонство.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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