Динамо – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Динамо перемогло Шахтар у 3 турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Шахтар.

У першому таймі глядачі не побачили жодного гола.

Динамо перемогло Шахтар завдяки голу Вербіча

На 65-й хвилині матчу Віктор Циганков виконав навіс зі штрафного. Хавбек киян Беньямін Вербіч не надто сильно пробив головою, але Андрій Пятов зробив помилку і пропустив гол.

Цей м'яч став єдиним у грі та приніс Динамо перемогу над конкурентом за чемпіонство.