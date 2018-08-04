Ступар: Можаровский способствовал игре, Фонсека давил на судей

Бывший арбитр ФИФА, а ныне – судейский эксперт Мирослав Ступар прокомментировал работу Юрия Можаровского в поединке киевского Динамо и донецкого Шахтера в 3-м туре УПЛ.

"К счастью, жаловаться на арбитраж оснований нет. Юрий Можаровский свою работу сделал на высоком уровне. Было видно, что он наблюдал за чемпионатом мира и вынес для себя некоторые уроки по судейству. Это касается методики судейства, которая позволила футболистам проявить свои лучшие качества. Не раскидывался карточками, разрешал борьбу, сохранял принцип преимущества. Арбитр действовал профессионально, сконцентрировано, внимательно и спокойно. Это и стало залогом успеха.

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Футболисты принимали устные замечания арбитра. На 5-й минуте Мораес с Кендзёрой потолкались, получили устные предупреждения и сразу сделали выводы. Игроки доверяли арбитру. Были моменты, о которых можно дискутировать – но не более. В частности, с участием Алана Патрика на 78-й минуте. Полузащитник Шахтера вел силовую борьбу с Морозюком, последний начал падать, а Патрик в безопорной фазе зацепился за ногу оппонента. Если бы Можаровский назначил здесь одиннадцатиметровый, то было бы много нареканий.

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Еще был момент, когда Степаненко въехал в Беседина и комментаторы заговорили о красной карточке. Тарас пошел в подкат, пытался ногой сыграть в мяч, но форвард Динамо быстрее протолкнул мяч. В тот момент безопорная левая нога Степаненко нашла колено Беседина. Да – это фол, и да – это желтая карточка, но не удаление.

Подытоживая, с удовольствием констатирую, что высокий уровень судейства Можаровского способствовал игре. Не было столкновений, споров, драк, поэтому после матча мы говорим о футболе. Только Паулу Фонсека все время давил на судей и нервничал, что, конечно, не делает ему чести", – резюмировал Ступар в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что "динамовцы" минимально оделели Шахтер на своем поле. Единственный мяч в поединке забил Беньямин Вербич.