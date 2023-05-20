Чемпіонат світу U-20, 1-й тур

США U-20 – Еквадор U-20 – 1:0

Гол: Гомес, 90+3

Гватемала U-20 – Нова Зеландія U-20 – 0:1

Гол: Гарбетт, 81

Цей Мундіаль мав відбутись ще у 2021 році, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2023-й. Цікаво, що Україна досі є чинним володарем трофея – у 2019-му "синьо-жовті" виграли на чолі з Олександром Петраковим. Цього разу наша команда не пройшла кваліфікацію і не зможе захистити титул.

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Збірна США U-20 зустрічалась з однолітками з Еквадору. У заявку "бананових" потрапив новачок Шахтаря Деніл Кастілью, який перебрався в УПЛ лише місяць тому. 19-річний хавбек вийшов аж на 88-й, а за кілька хвилин його команда пропустила. Цей гол подарував американцям першу звитягу. Суперниками Еквадору і США у групі В будуть ще Словаччина та Фіджі.

Другий поєдинок теж потішив одним голом. Нова Зеландія завдяки влучному пострілу Гарбетта на 81 хвилині здолала Гватемалу й очолила квартет А, де також грають Аргентина й Узбекистан.

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