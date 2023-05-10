Кияни дозволили вінгеру вирушити у розташування збірної Сенегалу U-20, яка готується виступити на ЧС-2023.

ФІФА не змушує клуби відпускати своїх гравців на турніри вікових категорій U-20. Низка європейських команд скористались цим, втримавши своїх футболістів для фінішу клубної боротьби. Сенегал поскаржився на "жадібних" Метц і Беркан, однак з Динамо жодних проблем не виникло.

Луческу пояснив, чому не бачить Діалло в основі Динамо – у наставника є вагомі причини

"Біло-сині" у лютому-березні вже відпускали Діалло на молодіжний КАН, де вінгер у статусі капітана привів "Левів Теранги" до чемпіонства. Натомість у клубі шансів майже не дають – жалюгідні 23 хвилини за першу команду упродовж сезону.

Делегація Сенегалу 11 травня планує вирушити в Аргентину, яка прийматиме Мундіаль. Фінальна стадія триватиме з 20 травня по 11 червня. Діалло і компанія стартують 21 травня матчем проти Японії.

Усе почалося із шантажу Динамо, або Чому Цітаішвілі не став динамівським Мудриком