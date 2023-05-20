Безвольна поразка Арсенала від Ноттінгема (0:1) у матчі 37-го туру АПЛ принесла золоті медалі в руки Манчестер Сіті. Звіт читайте на "Футбол 24".

Арсенал втратив останні крихти надій на золото АПЛ, розгромно програвши Брайтону – Манчестер Сіті залишалося тільки здобути перемогу в неділю, аби оформити тріумф. Поразка "канонірів" за день до цього автоматично робила "містян" чемпіонами, однак мало хто міг повірити у даний розклад. В суперниках у лондонців був Ноттінгем, який бореться за виживання.

Втім, Арсенал останнім часом демонстрував жахливий рівень гри, а наприкінці сезону команду накрили ще й травми. Зокрема, остаточно загриміли в лазарет Зінченко й Мартінеллі. Як наслідок, Мікель Артета змушений був вдатись до тактичних збочень – опорник Партей мав виконувати роль інвертованого крайнього захисника, граючи у стилі Зінченка. Тільки на правому фланзі.

У поєднанні з повною деморалізацією це дало жахливий ефект. Хоча формально "каноніри" домінували – у першому таймі вони володіли м'ячем 81% часу, завдавши 6 ударів і дозволивши провести біля своїх тільки 2 постріли. Були і моменти, однак їхня гострота виявилась сумнівною.

Так, на 11-й хвилині Жезус отримав розрізний пас на правий край штрафного. Габріель спробував обіграти голкіпера на правому куті воротарського, але той нівелював загрозу. На 19-й же хвилині Жезус замикав скидку після подачі з кутового – м'яч полетів за комірець Навасу, облизнув поперечку й вилетів за межі поля.

Зрештою, варто пригадати і постріл Троссара з лету метрів з 20-ти – повз ліву стійку. Він пройшов після фірмової для Арсенала організації корнера. Попри таку активність, футбол "канонірів" важко було назвати ефективним. Гості діяли мляво й не створювали значних проблем з гри. Особливо після 20-ї хвилини.

Хоча саме в цей період необхідно було додавати обертів. На 19-й Ноттінгем покарав Арсенал за обрізку Едегора в центрі поля. Гіббс-Вайт підхопив м'яч і протягнув його на чужу третину, після чого віддав передачу на Авоньї. Тайво впевнено переграв Ремсдейла – 1:0!

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. В другому таймі підопічні Мікеля Артети до тями не прийшли, хоча він намагався освіжити склад Тірні, Вієйра та Нкетією. Північні лондонці за 45 хвилин основного часу й 7 компенсованих провели всього два моменти.

На 61-й хвилині Сака отримав закидання від Габріела, влетів на правий край штрафного й опинився прямо перед Навасом. Букайо пробив у голкіпера, а після вибитої подачі з кутового стався накритий удар Жоржінью з лінії карного майданчика. На 69-й же Жоржінью приклався з дистанції, однак м'яч пролетів над дев'яткою.

Ноттінгем створив не набагато більше, але "форестери" виглядали живіше й перспективніше. Зокрема, вони часто тікали в контратаки. Гості ж виглядали депресивно й безідейно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Стіва Купера.

"Лісники" набрали 37 очок у 37 турах, офіційно зберігши прописку в АПЛ. Їх може наздогнати Лідс, який тримається у зоні вильоту й має два матчі попереду, але вже не наздожене Евертон – команда Миколенка при рівній кількості матчів має на 4 очки менше. Ноттінгем вже не впаде нижче 17-ї позиції.

Арсенал же не зміг скоротити 4-очкове відставання від лідера. Манчестер Сіті офіційно став чемпіоном Англії 2022/23!