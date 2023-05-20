Чемпионат мира U-20, 1-й тур

США U-20 – Эквадор U-20 – 1:0

Гол: Гомес, 90+3

Гватемала U-20 – Новая Зеландия U-20 – 0:1

Гол: Гарбетт, 81

Этот Мундиаль должен был состояться еще в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2023-й. Интересно, что Украина до сих пор является действующим обладателем трофея – в 2019-м "сине-желтые" выиграли во главе с Александром Петраковым. В этот раз наша команда не прошла квалификацию и не сможет защитить титул.

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Сборная США U-20 встречалась со сверстниками из Эквадора. В заявку "банановых" попал новичок Шахтера Денил Кастильо, перебравшийся в УПЛ всего месяц назад. 19-летний хавбек вышел аж на 88-й, а через несколько минут его команда пропустила. Этот гол подарил американцам первую победу. Соперниками Эквадора и США в группе В будут еще Словакия и Фиджи.

Второй поединок тоже порадовал одним голом. Новая Зеландия благодаря точному выстрелу Гарбетта на 81 минуте одолела Гватемалу и возглавила квартет А, где также играют Аргентина и Узбекистан.

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