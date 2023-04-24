Центральний півзахисник Деніл Кастільйо виступатиме за Шахтар, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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19-річний хавбек підписав з донеччанами контракт терміном на 5 років. Угода діятиме з 1 липня 2023-го до 30 червня 2028 року. До слова, Деніл – перший еквадорець в історії Шахтаря.

Нагадаємо, Кастільйо – вихованець ЛДУ Кіто. З 16 років грав за молодіжну та резервну команди цього клубу. Виступає за збірну Еквадору U-20, за яку провів 17 матчів. Був основним гравцем команди на чемпіонаті Південної Америки (U20), що проходив у 2023 році. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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