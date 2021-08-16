Срна: Ні я, ні Де Дзербі не говоримо про Динамо
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна знову звернув увагу на рівень суддівства в УПЛ.
"Ні я, ні Де Дзербі не говоримо про Динамо. До Динамо ми будемо готуватися так, як до всіх інших суперників. Динамо – наш конкурент, але ми думаємо тільки про Шахтар.
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Ми хочемо чесно програвати і чесно вигравати. Якщо після трьох турів нам не дали три пенальті – я думаю, що це не випадково. Ми хочемо, щоб судили чесно. Судді теж люди, можуть помилятися, але за дві гри не ставити три пенальті – це мені незрозуміло", – сказав Срна у ефірі програми Великий футбол.
Нагадаємо, раніше Даріо зробив заяву про суддівські помилки. Наразі у Шахтаря та Динамо по 9 набраних очок, але кияни ще не зіграли свій поєдинок 4-го туру.
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