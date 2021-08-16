Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів про пошуки підсилення для команди.

"Вектор довгострокової адаптації в Шахтарі згорнутий. Нам потрібні гравці тут і зараз. Трансферне вікно ще не зачинене.

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Я з Сергієм Палкіним і президентом кожного дня на зв'язку. Рінат Леонідович знає, що нам потрібно запастися терпінням, щоб стати сильнішими", – сказав Срна у ефірі програми Великий футбол.

До слова, протягом багатьох років Шахтар купував молодих бразильців, яких поступово виводив на новий рівень. Цього літа команду очолив Роберто Де Дзербі, а клуб витратив на трансфери майже 40 млн євро. Прийшли Марлон (26 років), Лассіна Траоре (20 років) та Педрінью (23 роки) – всі відразу стали гравцями основного складу.

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