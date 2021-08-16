"Ни я, ни Де Дзерби не говорим о Динамо. К Динамо мы будем готовиться так, как ко всем остальным соперникам. Динамо – наш конкурент, но мы думаем только о Шахтере.

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Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно. Мы хотим, чтобы судили честно. Судьи тоже люди, могут ошибаться, но за две игры не ставить три пенальти – это мне непонятно", – сказал Срна в эфире программы Великий футбол.

Напомним, ранее Дарио сделал заявление о судейских ошибках. Сейчас у Шахтера и Динамо по 9 набранных очков, но киевляне еще не сыграли свой поединок 4-го тура.

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