Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна обурений рівнем роботи арбітрів на старті сезону УПЛ. "Гірники" у трьох турах двічі перемогли і одного разу програли.

"Звісно, ніхто не очікував, що після трьох турів ми втратимо очки. Це має бути уроком. У нас дуже багато молодих футболістів. Ту гру слід швидше забути і рухатися вперед.

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Хочу сказати, що Шахтар незадоволений суддівством, яке арбітри продемонстрували в цих трьох турах. Явно не призначили три пенальті у ворота суперників. Два – зі Львовом, один – з Олександрією. Без VAR, звичайно, важче – я розумію, що судді теж люди й можуть помилятися. Однак забагато помилок у бік Шахтаря.

Суддівство з нами та деякими іншими командами відрізняється. Це неприємно. Комусь судиться, а комусь – ні. Подвійні стандарти. Це не виправдання, просто хочу сказати: розумію арбітрів, помилки трапляються, проте суддівство з перших трьох турів почалося не надто добре.

Сподіваюся, що надалі арбітраж буде якіснішим і неупередженим. Уважно стежитимемо за всіма матчами і, якщо судді будуть упередженими, голосно про це говоритимемо. Ми за чесну гру, і нехай перемагає найсильніший", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

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