В рамках 17-го туру Серії А Сампдорія на виїзді поступилась Спеції. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Спеція у рідних стінах приймала Сампдорію. У першому таймі команди обмінялись голами – у господарів відзначився Терці, а у гостей простріл Янкто у штрафний майданчик замкнув Кандрева. Суперники пішли на перерву із нічийним рахунком.

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У другій половині зустрічі гравці Спеції заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Нзола. Генуезці до кінця матчу відчайдушно атакували та намагались відновити рівновагу, однак більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Спеції – 2:1.

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