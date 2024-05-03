Торіно розписав нічию проти Болоньї (0:0) в рамках 35-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".

Розмови про майбутнє Тьягу Мотти точно не пішли на користь. Болонья за останній місяць здобула лише одну перемогу, тричі зігравши внічию. Замість боротьби за медалі знову потрібно думати, як би не втратити путівку в Лігу чемпіонів.

Мілан намагається вкрасти в Ювентуса майбутнього тренера – він уже дав "Старій синьйорі" згоду

У Торіно ситуація ще гірша, але сьогодні "гранатові" принаймні продемонстрували прагнення змінити становище. Перший тайм пройшов за сценарієм господарів. Торіно в цьому сезоні не пропускав до перерви в 30 з 35 матчів.

Болоньї пощастило вистояти (Сапата пробив у поперечину), а в другому таймі гра стала більш рівною, але менш небезпечною. Матч так і завершився без голів. Це дев'ята "суха" нічия для Торіно в сезоні. Команда Івана Юріча майже втрати шанси пробитися у єврокубки. Болонья наразі залишається на четвертому місці, але ризикує впритул підпустити Рому та Аталанту.