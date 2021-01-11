В рамках 17-го тура Серии А Сампдория на выезде уступила Специи. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Специя в родных стенах принимала Сампдорию. В первом тайме команды обменялись голами – у хозяев отличился Терци, а у гостей прострел Янкто в штрафную замкнул Кандрева. Соперники ушли на перерыв с ничейным счетом.

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Во второй половине встречи игроки Специи заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Нзола. Генуэзцы до конца матча отчаянно атаковали и пытались восстановить равновесие, однако больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Специи – 2:1.

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