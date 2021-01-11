"Футбол 24" традиційно виділяє все найцікавіше з топ-ліг за останні дні. Як осоромився Б'єлса, Мессі та Грізманн зобразили ідилію, а Франція вийшла на екватор – в нашому матеріалі.

Бундесліга не зраджує "традиціям", а Шальке уник ганьби

Баварія взяла за правило раз на сезон поступатися Гладбаху – лише в одному з 7 останніх чемпіонатів мюнхенці уникли поразки від Борусії М. Хто такий Гансі Флік, щоб ламати "традицію"?! От і довелося програти четвертий матч на чолі Баварії. Мюнхенці за стартові пів години створили собі комфортний гандикап (Лєвандовскі першим в топ-лігах забив 20 голів), після чого посипалися. Підвела проблемна лінія оборони, яка помилялася в передачах та плила під пресингом. Штіндль ефектними асистами знищив захист Баварії та змусив Нойєра пропустити в 10 матчі поспіль.

Лейпциг також вирішив не зраджувати собі та програв четвертий з 5 останніх поєдинків Дортмунду. Як і Баварія, РБ стартував з ударної 30-хвилинки, але не зумів конвертувати домінацію в голи. А потім Борусія повернулася в матч завдяки вимушеній заміні – Джан вийшов замість травмованого Вітселя та налагодив гру "джмелів" у центрі поля. Санчо, Холанд і Ройс нарешті отримали м'яч і начаклували три красиві голи. Вікенд мрії для Борусії: всі лідери втратили очки (Байєр не дотиснув Вердер), а BVB скоротила відставання від першого місця.

РБ Лейпциг – Борусія Д: дивовижне відродження в центральному матчі вікенду, Холанд і Санчо сяють на сотні мільйонів

Шальке був за крок від того, аби вляпатися в історію найдовшою безвиграшною серією в Бундеслізі. Антирекорд з 1966-го належить берлінській Тасманії, яку тоді затягнули в елітний дивізіон не за спортивним, а за політичним принципом (у Бундеслізі мусив бути хтось із Західного Берліна). "Кнаппен" уникли тотальної ганьби – зупинилися на 30 матчах без перемог, відсвяткувавши звитягу в чемпіонаті вперше з січня 2020-го. Ще й яку звитягу! Головним героєм сенсаційного погрому Хоффенхайма став 19-річний американець з красномовним прізвищем Хоппе. Всі три голи для нього підготував Харіт, а X-фактором успіху назвали камбек Колашинаца, який в першому ж матчі після повернення приміряв капітанську пов'язку та підняв Шальке з дна.

Клопп б'є дітей, а Моурінью потрапив у казку

Коронавірус продовжує тероризувати Англію. Астон Віллі довелося закрити основну команду на карантин, тому з Ліверпулем в 1/32 Кубка Англії зіграли хлопці з молодіжок. Середній вік "вілланів" склав 18,3 року, але вони все одно змусили Салаха та Мане попітніти. Після нічийного першого тайму Ліверпуль все ж розгромив цих дітей, помстившись за жовтневі 2:7 і тогорічні 0:5 в Кубку ліги, коли діти були по іншу сторону барикад.

Louie Barry scores his 1️⃣st senior goal for Aston Villa vs Liverpool.



He’s 17 years old.



pic.twitter.com/GczYHuzb8O — 433 (@433) January 8, 2021

Тоттенхем поїхав у гості до представника 8 дивізіону Маріна. Між командами – 160 позицій в ієрархії англійського футболу! Марін пережив справжню казку, продавши 30 тисяч віртуальних квитків по 10 фунтів. Фани шаленіли навколо маленького стадіону, а клуб отримав свою мить слави в медіа. Про Марін говорив Анчелотті (живе в тому містечку), а Ліверпуль порадами допомагав тренеру підготуватися до Тоттенхема. Жозе Моурінью не зіпсував свято та привіз багатьох зірок – навіть Бейл вийшов на поле. "Шпори" забили 5, Карлос Вінісіус оформив перший хет-трик в Англії.

Арсенал натужно здолав Ньюкасл, Манчестер Юнайтед впорався з Уотфордом, Манчестер Сіті без Зінченка, але з космічним голом Сілви пройшов Бірмінгем. Зірки Челсі отримали шанс звільнитися від насмішок: Вернер і Хаверц забили вперше за два місяці, а Кепа відіграв на нуль! І байдуже, що проти команди з четвертого дивізіону! А от Лідс зганьбився – розгромна поразка від Кроулі (Ліга 2), за який зіграв відомий телеведучий Марк Райт. Третій найкращий тренер-2020 Марсело Б'єлса дарма не підіслав шпигуна на тренування скромного суперника.

Заморожений Реал і розморожені стосунки Мессі з Гріманном

Іспанія вкрала нашу зиму – поки українці місять болото, на Піренейському півострові справжній колапс через сніги. Найбільше постраждав Реал, який довго не міг вилетіти на матч, грав на промерзлому полі, а потім застряг у Памплоні. "Вершкові" назвали себе маріонетками, про яких не дбають. Можливо, пісня була б іншою, якби вдалося обіграти Осасуну? Бензема, Азар і Ко не створили жодного гольового моменту та завдали лише одного удару в площину воріт. Мороз морозом, але основа Реала має забивати Осасуні хоч на льоду.

Маріонетка Переса. Реал провів жахливий поєдинок, але Зідан знайшов крайнього

А тепер Атлетіко лідирує в Прімері, маючи ще три матчі в запасі. Гру "матрацників" перенесли, вони пів тижня навіть не тренуються. Снігопад дав змогу перевести подих і підготуватися до штурму чемпіонства. Вже й Барселона наблизилася до Реала на відстань однієї перемоги. Каталонці без варіантів розбили Гранаду дублями Мессі та Грізманна. Якщо між двома головними зірками "блаугранас" і є конфлікт, то вони його ретельно маскують, святкуючи голи щирими обіймами.

Хулен Лопетегі провалився в Мадриді, але комфортно почувається на чолі Севільї. Андалусійці з початку грудня не знають поразок і поступово підбираються до зони ЛЧ. Цього вікенду Лопетегі обіграв прямого конкурента – Реал Сосьєдад пав від хет-трика Ен-Несірі. Наступного дня фахівець отримав винагороду, підписавши з Севільєю новий контракт.

Мілан швидко оговтався від ляпаса, нечемпіонський Інтер позаду

На тижні Ювентус обрізав Мілану крила, завдавши першої поразки в чемпіонаті, але "россонері" не довго сумували. У суботу вони обіграли Торіно та знову відірвалися на вершині турнірки. Оптимізм зростає, адже Ібрагімовіч повністю відновився після травми та вийшов на поле вперше з листопада. Інтер, своєю чергою, двічі поспіль втратив очки, не зумівши здолати Рому. Міланці увімкнулися лише на 20 хвилин другого тайму, і цього могло вистачити для перемоги, але Паулу Фонсека все ж вирвав нічию та формально залишився в чемпіонських перегонах.

Ювентус "великою кров'ю" здобув три очки в гостях у Сассуоло. Маккенні, К'єза та Дибала травмувалися, а суперник вперся і в меншості солідно тримався проти чемпіона. "Стара синьйора" прогресує в плані реалізації ідей Пірло. І хоча до першого місця ще далеченько (7 очок з матчем у запасі), туринці поступово повертають собі статус головного претендента на скудетто. Ще не повернули, але процес пішов. Сассуоло ж досі бореться за єврокубки з Лаціо, Наполі (оформив невиразну перемогу над Удінезе) та Аталантою (дотиснула Беневенто після появи Маліновського).

Франція на екваторі – ПСЖ не перший

У Лізі 1 відіграли половину дистанції. Ліон врятував нічию з Ренном завдяки Депаю, продовжив безпрограшну серію до 16 матчів і лідирує. ПСЖ після нічиєї з Сент-Етьєном здобув першу перемогу з Маурісіо Почеттіно, розгромивши Брест. Парижани ділять друге місце з Ліллем, який знову виграв внаслідок гола Їлмаза. Далі Монако, Ренн... і аж потім Марсель. Не так давно провансальці йшли в топі, але одна перемога в 5 турах відкинула їх подалі. Щоправда, у Віллаш-Боаша ще два матчі в запасі. А роль головного блазня чемпіонату португалець невідворотно втрачає – Раймон Доменек вже почав смалити напалмом.