Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

Уніон Берлін – Бохум – 3:4

Голи: Вертессен, 59, Бедіа, 63, Голлербах, 74 – Віттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Хофманн, 70

Айнтрахт – Байєр – початок матчу о 18:30



Хайденхайм – Майнц – початок матчу о 20:30

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Недільну програму 32-го туру Бундесліги відкривала битва двох борців за виживання – Уніона та Бохума. І команди дійсно продемонстрували яскравий і безкомпромісний футбол, адже відступати було нікуди. Ще до середини тайму рурці вели 2:0, а на перерву пішли з перевагою у 3 м'ячі.

Здавалось, гра була зроблена, але іншої думки був тренерський штаб берлінців. Достеменно невідомо, які слова підібрав Ненад Б'єліца для своїх гравців у роздягальні, але після відпочинку Уніон пішов на камбек. Два голи протягом 4 хвилин запалили надію у серцях вболівальників. І навіть після того, як Бохум забив четвертий гол, берлінці знову скоротили до мінімуму. Гості вистояли і відірвались від зони вильоту на 5 очок, натомість Уніон вже сьогодні може вляпатись в історію з плей-офф, якщо Майнц здобуде перемогу.

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