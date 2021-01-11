Нападник Юве Пауло Дибала тривалий час проведе під наглядом лікарів Старої Синьойори.

Лікарі Ювентуса діагностували у Пауло Дибали пошкодження коліна, якого він зазнав у матчі проти Сассуоло (3:1), повідомляє офіційний сайт клубу.

Ювентус – Сассуоло – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Для реабілітації 27-річному аргентинцю потрібно 15-20 днів. Таким чином, Пауло не зіграє у принциповій зустрічі Серії А з Інтером, а також буде змушений пропустити фінал Суперкубка Італії проти Наполі.

У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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