Ювентус оцінив важкість травми Дибали – форвард пропустить ключові матчі туринців
19:08 - Читать на русском
Нападник Юве Пауло Дибала тривалий час проведе під наглядом лікарів Старої Синьойори.
51’ Даніло
82’ Аарон Ремзі
90+2’ Кріштіану Роналду
Грегуар Дефрель 59’
51’ Даніло
59’ Грегуар Дефрель
82’ Аарон Ремзі
90+2’ Кріштіану Роналду
Лікарі Ювентуса діагностували у Пауло Дибали пошкодження коліна, якого він зазнав у матчі проти Сассуоло (3:1), повідомляє офіційний сайт клубу.
Ювентус – Сассуоло – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Для реабілітації 27-річному аргентинцю потрібно 15-20 днів. Таким чином, Пауло не зіграє у принциповій зустрічі Серії А з Інтером, а також буде змушений пропустити фінал Суперкубка Італії проти Наполі.
У нинішньому сезоні Серії А Дибала провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.
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