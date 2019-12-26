Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії

Битва лідерів Лестера та Ліверпуля, вояж Манчестер Сіті до Вулверхемптона, класичне протистояння Арсенала та Челсі, виїзд "вовків" на береги Мерсі та екзамен для Шеффілд Юнайтед на Етіхаді в анонсі головних матчів 19-го та 20-го турів англійської Прем'єр-ліги, які ви повинні переглянути.

Лестер – Ліверпуль

26 грудня, 22:00. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Брендан Роджерс зі своїм Лестером несподівано швидко ввірвався до еліти АПЛ. Екс-керманич Ліверпуля лише в лютому очолив "лисиць", а вже Різдво його команда зустріла на 2-й сходинці чемпіонату. І хай до лідера аж 10 очок (плюс матч у запасі), та від цього досягнення ірландця і його підопічних не стали менш значущими. Більше того, Лестер у кожному поєдинку демонструє якісний футбол і створює серйозні проблеми навіть грандам.

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У минулому турі "лисиці" поступилися Ман Сіті на виїзді (1:3), хоча забили першими зусиллями Джеймі Варді. Мав труднощі з Лестером і Ліверпуль, коли команди зустрілися на Енфілді в жовтні. Гра була рівною, а мерсисайдці вирвали перемогу лише на 90+5-й хвилині – Мілнер реалізував пенальті після сумнівного падіння Мане. На Кінг Пауер хлопці Роджерса прагнутимуть реваншу. Нейтральні ж уболівальники вболіватимуть за Лестер, аби в Прем'єр-лізі хоч трохи додалося інтриги.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вулверхемптон – Манчестер Сіті

27 грудня, 21:45. Вулверхемптон, Молінью

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ярлик реваншу матиме й дуель на Молінью. Манчестер Сіті завітає у гості до "вовків", на воротах яких висів увесь поєдинок 8-го туру та примудрився двічі проґавити Адаму Траоре під завісу матчу. Цього сезону про Вулверхемптон пишуть значно менше захопливих опусів, а дарма. Команда Нуну Ешпіріту Санту після важкого входження в сезон через форсування підготовки влітку (мідлендці стартували в кваліфікації Ліги Європи) набрали хід. В останніх 13-ти турах АПЛ у "вовків" лише одна поразка, вони наразі посідають 6-те місце в таблиці.

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Приходить до тями й Сіті. Після поразок Ліверпулю і МЮ хлопці Гвардіоли ззовні легко розібралися із Арсеналом і Лестером. Після травм повернулися Зінченко та Агуеро, в неймовірній формі перебуває Кевін де Брюйне (бельгієць націлився на рекорд АПЛ за асистами, що досі належить Тьєррі Анрі), ніби набрали форму й інші зірки. Та в оборонці, особливо в центрі, "містяни" досі виглядають непереконливо. Вулвз якраз із тих команд, що можуть покарати ветеранів Фернандінью і Отаменді. Усе ж, на двох їм 65...

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Арсенал – Челсі

29 грудня, 16:00. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Емірейтс у суботу можна поностальгувати за старими-добрими "нульовими". У класичному тогочасному протистоянні зійдуться Арсенал і Челсі. (К)Ешлі Коул, Венгер vs Моурінью, розквіт Лемпарда, ван Персі та Дрогба і мрії про Машину часу. Нині обидва клуби перебувають у процесі перебудови й лише мріють про те, щоб знову претендувати на чемпіонський титул. Кращі справи в Челсі – "сині" йдуть у зоні ЛЧ і створили сякий-такий відрив від конкурентів.

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Натомість "каноніри" провалилися з Унаї Емері, а Фредді Юнгберг не зміг покращити результати й буквально благав про призначення нового тренера. Зрештою, ним став Мікель Артета, за плечами якого 0 досвіду в статусі головного та неоціненні 3,5 роки тренерського "коледжу" під орудою Пепа Гвардіоли. Ймовірно, баск зможе покращити не тільки результати Арсенала, а і якість гри. Проте, навряд чи це станеться так швидко. Тому зараз Челсі Лемпарда виглядає фаворитом дуелі.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Вулверхемптон

29 грудня, 18:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ліверпуль і Ман Сіті можуть довго жалітися на календар, але реальним невдахою розкладу став Вулверхемптон. Симпатична команда Ешпіріту Санту змушена впродовж 48 годин зіграти і проти "червоних", і проти "містян". Тренерам, вочевидь, доведеться піти на ротацію складу, й саме це матиме вирішальне значення в дуелі. При всій повазі, Вулвз немає двох рівноцінних складів, тому з Ліверпулем доведеться покладатися на характер. На Енфілді в сезоні 2019/20 це поки нікому не допомогло.

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Та на користь "вовків" може зіграти втома суперника. Мерсисайдці вже зіграли 30 поєдинків найвищого рівня у всіх турнірах, та ще й щойно повернулися після вояжу в Катар на Клубний чемпіонат світу. Недоброзичливці та нейтральні фанати все ще чекають на спад у грі Ліверпуля. Насичений різдвяно-новорічний період справді може похитнути позиції команди Юргена Клоппа. Та біда в тім, що "червоні" створили собі такий гандикап, який дозволяє вольності на кшталт поразки Вулверхемптону.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед

29 грудня, 22:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Шеффілд Юнайтед став головною сенсацією першої частини сезону. Хлопці Кріса Вайлдера наче Пилип із конопель увірвалися до АПЛ і вмостилися у зоні єврокубків. "Клинки" наразі посідають 5-те місце та вже мають у колекції скальпи Арсенала та Евертона, а ось МЮ, Тоттенхем, Челсі (нічиї) і Ліверпуль (мінімальна поразка Юнайтед) можуть радіти, що їм пощастило вийти з протистояння з шеффілдцями з мінімальними втратами.

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Сіті, однак, нікуди відступати, і в матчі з Шеффілд Юнайтед підопічних Гвардіоли влаштує тільки перемога. На своє щастя, зірковий тренер має глибину складу для ротації, тому може в грі проти "клинків" можу покластися на найближчих резервістів на кшталт Канселу, Фодена та Жезуса. Та легко з гостями "містянам" точно не буде. Вочевидь, манкуніанці віддадуть чимало сил задля перемоги – боротьба на кожному клаптику поля, десятки жорстких єдиноборств і небагато моментів глядачам гарантовані.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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