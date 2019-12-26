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Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії

12:30 259 Читать на русском
Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії
Лестер – Ліверпуль / офіційний сайт АПЛ
Антон Федорців Антон Федорців

Битва лідерів Лестера та Ліверпуля, вояж Манчестер Сіті до Вулверхемптона, класичне протистояння Арсенала та Челсі, виїзд "вовків" на береги Мерсі та екзамен для Шеффілд Юнайтед на Етіхаді в анонсі головних матчів 19-го та 20-го турів англійської Прем'єр-ліги, які ви повинні переглянути.

 

Лестер – Ліверпуль

26 грудня, 22:00. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Брендан Роджерс зі своїм Лестером несподівано швидко ввірвався до еліти АПЛ. Екс-керманич Ліверпуля лише в лютому очолив "лисиць", а вже Різдво його команда зустріла на 2-й сходинці чемпіонату. І хай до лідера аж 10 очок (плюс матч у запасі), та від цього досягнення ірландця і його підопічних не стали менш значущими. Більше того, Лестер у кожному поєдинку демонструє якісний футбол і створює серйозні проблеми навіть грандам.

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У минулому турі "лисиці" поступилися Ман Сіті на виїзді (1:3), хоча забили першими зусиллями Джеймі Варді. Мав труднощі з Лестером і Ліверпуль, коли команди зустрілися на Енфілді в жовтні. Гра була рівною, а мерсисайдці вирвали перемогу лише на 90+5-й хвилині – Мілнер реалізував пенальті після сумнівного падіння Мане. На Кінг Пауер хлопці Роджерса прагнутимуть реваншу. Нейтральні ж уболівальники вболіватимуть за Лестер, аби в Прем'єр-лізі хоч трохи додалося інтриги.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вулверхемптон – Манчестер Сіті

27 грудня, 21:45. Вулверхемптон, Молінью

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ярлик реваншу матиме й дуель на Молінью. Манчестер Сіті завітає у гості до "вовків", на воротах яких висів увесь поєдинок 8-го туру та примудрився двічі проґавити Адаму Траоре під завісу матчу. Цього сезону про Вулверхемптон пишуть значно менше захопливих опусів, а дарма. Команда Нуну Ешпіріту Санту після важкого входження в сезон через форсування підготовки влітку (мідлендці стартували в кваліфікації Ліги Європи) набрали хід. В останніх 13-ти турах АПЛ у "вовків" лише одна поразка, вони наразі посідають 6-те місце в таблиці.

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Приходить до тями й Сіті. Після поразок Ліверпулю і МЮ хлопці Гвардіоли ззовні легко розібралися із Арсеналом і Лестером. Після травм повернулися Зінченко та Агуеро, в неймовірній формі перебуває Кевін де Брюйне (бельгієць націлився на рекорд АПЛ за асистами, що досі належить Тьєррі Анрі), ніби набрали форму й інші зірки. Та в оборонці, особливо в центрі, "містяни" досі виглядають непереконливо. Вулвз якраз із тих команд, що можуть покарати ветеранів Фернандінью і Отаменді. Усе ж, на двох їм 65...

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Арсенал – Челсі

29 грудня, 16:00. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Емірейтс у суботу можна поностальгувати за старими-добрими "нульовими". У класичному тогочасному протистоянні зійдуться Арсенал і Челсі. (К)Ешлі Коул, Венгер vs Моурінью, розквіт Лемпарда, ван Персі та Дрогба і мрії про Машину часу. Нині обидва клуби перебувають у процесі перебудови й лише мріють про те, щоб знову претендувати на чемпіонський титул. Кращі справи в Челсі – "сині" йдуть у зоні ЛЧ і створили сякий-такий відрив від конкурентів.

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Натомість "каноніри" провалилися з Унаї Емері, а Фредді Юнгберг не зміг покращити результати й буквально благав про призначення нового тренера. Зрештою, ним став Мікель Артета, за плечами якого 0 досвіду в статусі головного та неоціненні 3,5 роки тренерського "коледжу" під орудою Пепа Гвардіоли. Ймовірно, баск зможе покращити не тільки результати Арсенала, а і якість гри. Проте, навряд чи це станеться так швидко. Тому зараз Челсі Лемпарда виглядає фаворитом дуелі.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Вулверхемптон

29 грудня, 18:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ліверпуль і Ман Сіті можуть довго жалітися на календар, але реальним невдахою розкладу став Вулверхемптон. Симпатична команда Ешпіріту Санту змушена впродовж 48 годин зіграти і проти "червоних", і проти "містян". Тренерам, вочевидь, доведеться піти на ротацію складу, й саме це матиме вирішальне значення в дуелі. При всій повазі, Вулвз немає двох рівноцінних складів, тому з Ліверпулем доведеться покладатися на характер. На Енфілді в сезоні 2019/20 це поки нікому не допомогло.

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Та на користь "вовків" може зіграти втома суперника. Мерсисайдці вже зіграли 30 поєдинків найвищого рівня у всіх турнірах, та ще й щойно повернулися після вояжу в Катар на Клубний чемпіонат світу. Недоброзичливці та нейтральні фанати все ще чекають на спад у грі Ліверпуля. Насичений різдвяно-новорічний період справді може похитнути позиції команди Юргена Клоппа. Та біда в тім, що "червоні" створили собі такий гандикап, який дозволяє вольності на кшталт поразки Вулверхемптону.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед

29 грудня, 22:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Шеффілд Юнайтед став головною сенсацією першої частини сезону. Хлопці Кріса Вайлдера наче Пилип із конопель увірвалися до АПЛ і вмостилися у зоні єврокубків. "Клинки" наразі посідають 5-те місце та вже мають у колекції скальпи Арсенала та Евертона, а ось МЮ, Тоттенхем, Челсі (нічиї) і Ліверпуль (мінімальна поразка Юнайтед) можуть радіти, що їм пощастило вийти з протистояння з шеффілдцями з мінімальними втратами.

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Сіті, однак, нікуди відступати, і в матчі з Шеффілд Юнайтед підопічних Гвардіоли влаштує тільки перемога. На своє щастя, зірковий тренер має глибину складу для ротації, тому може в грі проти "клинків" можу покластися на найближчих резервістів на кшталт Канселу, Фодена та Жезуса. Та легко з гостями "містянам" точно не буде. Вочевидь, манкуніанці віддадуть чимало сил задля перемоги – боротьба на кожному клаптику поля, десятки жорстких єдиноборств і небагато моментів глядачам гарантовані.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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