Тоттенхем – Челсі: екс-зірка Шахтаря шокує Моурінью у матчі АПЛ за зону ЛЧ – лише 2-й дубль за всю кар'єру в турнірі

Тоттенхем приймає Челсі, Моурінью проти колишньої команди у 18-му турі чемпіонату Англії. Рахунок та звіт матчу АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Челсі на "Футбол 24", стартував о 18:30 за київським часом. Господарі в разі перемоги посували команду Лемпарда з 4-го місця, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Тоттенхем до звітної зустрічі відставав від "синіх" на 3 бали. Челсі програв 4 з останніх 5 матчів АПЛ. Моурінью ж виграв досі всі 3 домашні поєдинки на чолі "шпор". Відзначимо, що у стартовому складі гостей вийшов колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан, який і відкрив рахунок, засмутивши свого екс-наставника.

Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Челсі гостро розпочав. Паси у розріз та за спини, 2 виходи Абрахама на ударну позицію з меж штрафного, спроба Рюдігера здалеку. Одна проблема – всім ударам бракувало влучності. Та перший же прицільний постріл дав результат. Вілліан розіграв кутовий з Ковачічем, змістився в центр і обвів Гассанігу. Ефектно відзначився гравець, якого Європі відкрив Шахтар Луческу. Після 7 поспіль ударів Челсі настав час Кейна. Спочатку Харрі на 27-й хвилині завдав першого удару Тоттенхема в матчі – метрів з 11 вище воріт. А згодом бомбардир збірної Англії відліпився від захисників і вирізав пас на дальню стійку. Сон намагався замикати, проте не зміг влучити з важкого становища.

Один з найкращих у господарів Сіссоко почав перспективну атаку стіночкою з Лукасом, але через незграбні дії Кейна змушений був влітати в чужого воротаря. Лемпард очевидно переграє Моурінью в перші 45 хвилин, і ось уже Деле Аллі нервує на рівному місці, влаштовуючи сутичку в центрі поля. Гассаніга не влучив по м'ячу і дивним чином врізався в Алонсо. VAR перевірив епізод, після чого Ентоні Тейлор вказав на 11-метрову позначку. Вінгер "синіх" оформив дубль, спокійно перегравши воротаря-невдаху.

Вілліан не міг забити Тоттенхему 11 з половиною годин, або за 11 матчів, 15 ударів і з квартетом тренерів. І ось відразу дубль 31-річного бразильця. Для нього це лише другий дуплет за всю історію виступів в АПЛ, перший стався 3 роки тому проти Сток Сіті. У ворота до перерви влучав лише Челсі, а за очікуваними голами перевага гостей просто непристойна – 1,21 на 0,15. Команда Моурінью жалюгідно виглядала в плані креативу за цей період.