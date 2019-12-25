Ван Дейк забрав будинок Сульшера, або За що Моурінью заплатив 1 млн готелю – футбольні "війни" за нерухомість в Англії

В АПЛ висока концентрація топових гравців, і усі вони хочуть жити в приватних будинках. Проте, схоже, що футболістів більше, ніж нерухомості.

"Золотий трикутник" Чешира, в який входять такі міста, як Олдерлі Едж, Уілмслоу і Престбері є одним з найпопулярніших і найпрестижніших районів Англії, де проживає місцева еліта.

Зарплати футболістів АПЛ дозволяють їм проживати у найрозкішніших будинках, але як повідомляє The Sun, у питанні нерухомості гроші не завжди означають успіх.

Руні придбав новий будинок – бункер та інші засоби безпеки вражають

Зірка Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зізнався, що довго не міг знайти собі житло і тривалий час провів у готелі після свого трансферу з Арсенала у 2017-му. З такою ж проблемою зіткнувся і хавбек Евертона Гілфі Сігурдссон, з яким Алекс бачився під час сніданків у ресторані готелю.

"Гравці борються за житло, часто переглядають один і той же будинок, і тоді це схоже на перегони. Я міг зацікавитись будинком, а потім мені телефонують: "Вибачте, але Аарон Леннон заплатив авансом". Я йду і знаходжу інший дім, і мені кажуть: "Просто щоб ви знали, Ріяд Марез переглядав його сьогодні".

Будинки в елітному районі Чешира

Це далеко не поодинокі випадки. За інформацією Sun Sport Уле Гуннар Сульшер після повернення в Манчестер Юнайтед вже в якості тренера не зміг поселитись у той же будинок, який винаймав, коли був гравцем. Адже цю оселю тепер орендує лідер Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

Одіозний Жозе Моурінью під час своєї роботи з "червоними дияволами" навіть не став витрачати час на пошуки будинку і проживав у готелі. Підсумковий рахунок за оренду номера обійшовся португальському фахівцю близько 1 млн євро.

Один з місцевих агентів з нерухомості спробував пояснити таку аномалію: "Ринок оренди в Чеширі конкурентний, тому що власники цих великих елітних об'єктів дуже рідко хочуть здавати їх в оренду, натомість віддають перевагу продажу. А для гравців це невигідно, адже вони можуть змінювати клуби під час своєї кар'єри, відповідно і місце проживання. Футболісти, як правило, хочуть мати особливий тип нерухомості – їм потрібні сучасні технології, їм потрібен басейн, охорона і великий сад".

Колишній будинок Кріштіану Роналду

Оселя легенди МЮ Ріо Фердінанда

Маліновський бере приклад з Мессі, романтичний Лунін та вульгарний Ібрагімовіч – Як футбольний світ зустрічав Різдво