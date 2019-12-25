toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Жезус: Агуеро – легенда Манчестер Сіті, але настав мій час стати основним форвардом клубу

09:28 164 Читать на русском
Жезус: Агуеро – легенда Манчестер Сіті, але настав мій час стати основним форвардом клубу
Габріел Жезус / Reuters

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус розповів про готовність змінити Серхіо Агуеро в статусі основного форварда команди.

"У мій перший сезон в Манчестер Сіті я грав багато. Але я прийшов сюди, щоб грати, грати, грати. Після першого сезону часом грав Серхіо, а не я. Я знаю, що Серхіо – легенда, найкращий бомбардир в історії клубу, чудова людина, відмінний хлопець. Мені він подобається як гравець і як людина.

Валенсія хоче орендувати Канселу – португалець згоден на перехід

Знаю, що Серхіо може забити в кожній грі через його якості та досвід – і кожен раз, коли він грає, я хочу, щоб він забив. Я хочу грати в кожному матчі, але реальність не така. У нас багато гравців, найкращих гравців. Я намагаюся насолоджуватися, коли я на поле. Але я знаю, що Серхіо вже не такий молодий, як я, і тепер, думаю, настав мій час. Це мій час.

Я просто хочу грати в футбол і вдосконалюватися. Це те, що робить мене щасливим – це те, що я люблю. Якби не грав в футбол, я не знаю, що б робив. Завжди важко, коли ти не граєш, але я знаю, що не гратиму в кожній грі, і я поважаю рішення тренера, поважаю свого друга Серхіо, тому що він легенда клубу. І я точно не думаю про те, щоб бути найкращим в світі, я просто хочу грати і забивати, а все інше прийде", – цитує Жезуса BT.

До слова, Жезус провів у складі Манчестер Сіті 24 гри в поточному сезоні, відзначившись 11 голами та 6 асистами.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікенду

blog_ava
Монако може запросити Емері – монегаски мають ще два варіанти
00:36
387
Теги
Англія Габріел Жезус Габріел Жезус Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
7
год
:
6
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук