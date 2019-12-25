Жезус: Агуеро – легенда Манчестер Сіті, але настав мій час стати основним форвардом клубу

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус розповів про готовність змінити Серхіо Агуеро в статусі основного форварда команди.

"У мій перший сезон в Манчестер Сіті я грав багато. Але я прийшов сюди, щоб грати, грати, грати. Після першого сезону часом грав Серхіо, а не я. Я знаю, що Серхіо – легенда, найкращий бомбардир в історії клубу, чудова людина, відмінний хлопець. Мені він подобається як гравець і як людина.

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Знаю, що Серхіо може забити в кожній грі через його якості та досвід – і кожен раз, коли він грає, я хочу, щоб він забив. Я хочу грати в кожному матчі, але реальність не така. У нас багато гравців, найкращих гравців. Я намагаюся насолоджуватися, коли я на поле. Але я знаю, що Серхіо вже не такий молодий, як я, і тепер, думаю, настав мій час. Це мій час.

Я просто хочу грати в футбол і вдосконалюватися. Це те, що робить мене щасливим – це те, що я люблю. Якби не грав в футбол, я не знаю, що б робив. Завжди важко, коли ти не граєш, але я знаю, що не гратиму в кожній грі, і я поважаю рішення тренера, поважаю свого друга Серхіо, тому що він легенда клубу. І я точно не думаю про те, щоб бути найкращим в світі, я просто хочу грати і забивати, а все інше прийде", – цитує Жезуса BT.

До слова, Жезус провів у складі Манчестер Сіті 24 гри в поточному сезоні, відзначившись 11 голами та 6 асистами.

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