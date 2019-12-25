Ліверпуль зіграє лише один матч АПЛ з урочистими нашивками переможця клубного чемпіонату світу

Ліверпуль отримав дозвіл від АПЛ провести поєдинок 20-го туру проти Вулверхемптона з урочистими нашивками переможця клубного чемпіонату світу.

Ліверпуль зможе зіграти із нашивками в матчі АПЛ, зробленими на честь перемоги в клубному чемпіонаті світу, повідомляє The Telagraph.

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Зазначається, що правила АПЛ забороняють клубам використовувати подібні нашивки на формі, що дозволяє Ліверпулю виступати з ними лише в матчах єврокубків. У зв'язку з цим мерсисайдський клуб звернувся в АПЛ з проханням переглянути рішення.

Додається, що ФІФА може не встигнути організувати офіційну церемонію та вручити мерсисайдцям урочисті шеврони. Матч проти Вулверхемптона, під час якого "червоні" зможуть зіграти з нашивками на формі, запланований на 29 грудня.

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