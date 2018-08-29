"Сольний концерт": Лунін похвалився, як феєрить у Леганесі з першого ж дня, і попрощався з Реалом

Іспанські ЗМІ відзначили вдалі початки 19-річного українського голкіпера в новому клубі. Андрій Лунін, який належить Реалу, почав активно працювати в Леганесі.

"Тренування", – написав іспанською мовою про своє перше тренування в Леганесі Лунін у своєму Твіттері, додавши значок блискавки. Напередодні минув його перший день у новому клубі, куди перейшов на правах оренди.

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Мадридське видання AS відзначило "сольний концерт сейвів, який не можна прогавити" воротаря збірної України. Андрій, схоже, налаштований відвоювати місце в основі іспанського сердняка вже найближчим часом.

Нагадаємо, через своєрідну "клаусулу страху" Лунін не зможе дебютувати за Леганес проти Реала 1 вересня на Сантьяго Бернабеу.

Водночас в іспаномовному Інстаграмі, за яким стежать зірки Реала, українець тепло попрощався з Реалом: "Дякую, Реал Мадрид, за те, що ти так добре прийняв і ставився до мене. Я був щасливий тут. У той же час я цілим серцем чекаю, коли ми знову побачимо один одного".