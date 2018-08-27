Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ

Голкіпер Реала Андрій Лунін не входить у найближчі плани наставника Реала Хулена Лопетегі. Страж воріт збірної України може не менше ніж на сезон вирушити в оренду.

Лунін близький до переходу в Леганес, повідомляють відразу декілька іспанських джерел. Екс-голкіпер Дніпра і Зорі не пройшов краш-тест нового наставника Реала. Не те, щоб 19-річний хлопець розчарував. Навпаки, відіграв свої хвилини у спарингах дуже надійно, однак став жертвою суворої і досить неоднозначної політики Лопетегі. Реал підписав цього літа 5 гравців, але поки жоден з них і близько не підібрався до основи. Навіть бронзовий призер ЧС-2018 Тібо Куртуа, який прийшов з Челсі, сидить на лаві запасних. Дещо скромніший Кейлор Навас вирішив залишитись і боротись за місце в основі. Тренеру це, як бачимо, сподобалось. Лопетегі взагалі подобається показувати, хто в домі господар. Через це в основу не потрапляють Модріч Куртуа і Варан, а Марсело запросто можуть передчасно замінити.

Щодо українського воротаря у Мадриді прагнули застосувати підхід, як до іншого юного новачка Вінісіуса. Спочатку "вершкові" планували, що Лунін мав би грати за Кастілью (Реал Б) у 3-му за силою іспанському дивізіоні, а іноді тренуватись і навіть зрідка грати за головну команду. Однак наразі рівнем нижче опустився Люка Зідан, який зіграв у першому матчі нового сезону Сегунди Б. Натомість Андрій від'їжджає не далеко. Леганес – це муніципалітет у складі Мадрида.

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Іншим клубом, який дуже сильно розраховував на українця, був Райо Вальєкано. За інформацією VIP Deportivo, опція з "блискавками" відпала тоді, коли на горизонті з'явились "садівники огірочків". І сам воротар збірної України, і директорат Реала вважали Райо гіршим місцем для продовження його кар'єри, ніж Бутарк (стадіон Леганеса). Близькість до бази "королів" зіграла свою роль. Після кількаденних переговорів сторони вдарили по руках – трансфер не включає в себе можливість викупу.

Лунін перейде на правах оренди в лави середняка чемпіонату Іспанії терміном до кінця сезону 2018/19 і почне тренуватись з новою командою у середу, 29 серпня, повідомляє Lega Confidencial. Цей клуб також забронював собі пріоритетне право продовження співпраці з українцем на 2019-20 рр. Основний на сьогодні воротар "пепінерос" Іван Куельяр може перейти у Вальядолід, який також цікавився орендою Луніна. Однак Леганес прийматиме пропозицію тільки готівкою, тому новачки Прімери можуть відмовитись від варіанту з 34-річним голкіпером.

Як відзначають іспанські ЗМІ, Лунін стане оздобою для нового проекту екс-гравця Барселони і Валенсії (вигравав 3 чемпіонства Іспанії, двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів, брав Кубок УЄФА). Маурісіо Пеллегріно наразі не має такої зіркової кар'єри на тренерському рівні. Він потренував як асистент Рафи Бенітеса Ліверпуль та Інтер, а найбільший самостійний його успіх – програний Барселоні фінал Кубка Іспанії зі скромним Алавесом. "Лунін нам подобається і все ближчий до нас", – заявив 46-річний екс-тренер Валенсії і Саутгемптона. Незважаючи на лише 1 набраний пункт за перші 2 тури сезону, Леганес справляє непогане враження. Команді бракує надійності з тилу – по 2 пропущені голи у кожному матчі.

Є ще один маленький нюанс. Навіть якщо всі документи оформлять вчасно, Лунін не зможе дебютувати в чемпіонаті Іспанії 1 вересня, адже Леганес зіграє проти Реала. Перехід буде захищено так званою "клаусулою страху" – сторони домовляться не використовувати гравця у матчах проти клубу, якому він і надалі буде належати. Ну, це вже для гравця родом з УПЛ зовсім не новинка.

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