toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - АЯКС АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ

21:09 4801 Читать на русском
Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ
Андрій Лунін близький до трансферу в Леганес
Тарас Котів Тарас Котів

Голкіпер Реала Андрій Лунін не входить у найближчі плани наставника Реала Хулена Лопетегі. Страж воріт збірної України може не менше ніж на сезон вирушити в оренду.

Лунін близький до переходу в Леганес, повідомляють відразу декілька іспанських джерел. Екс-голкіпер Дніпра і Зорі не пройшов краш-тест нового наставника Реала. Не те, щоб 19-річний хлопець розчарував. Навпаки, відіграв свої хвилини у спарингах дуже надійно, однак став жертвою суворої і досить неоднозначної політики Лопетегі. Реал підписав цього літа 5 гравців, але поки жоден з них і близько не підібрався до основи. Навіть бронзовий призер ЧС-2018 Тібо Куртуа, який прийшов з Челсі, сидить на лаві запасних. Дещо скромніший Кейлор Навас вирішив залишитись і боротись за місце в основі. Тренеру це, як бачимо, сподобалось. Лопетегі взагалі подобається показувати, хто в домі господар. Через це в основу не потрапляють Модріч Куртуа і Варан, а Марсело запросто можуть передчасно замінити.

Щодо українського воротаря у Мадриді прагнули застосувати підхід, як до іншого юного новачка Вінісіуса. Спочатку "вершкові" планували, що Лунін мав би грати за Кастілью (Реал Б) у 3-му за силою іспанському дивізіоні, а іноді тренуватись і навіть зрідка грати за головну команду. Однак наразі рівнем нижче опустився Люка Зідан, який зіграв у першому матчі нового сезону Сегунди Б. Натомість Андрій від'їжджає не далеко. Леганес – це муніципалітет у складі Мадрида.

Рангнік: Не знаю, хто такі Лунін та Супряга

Іншим клубом, який дуже сильно розраховував на українця, був Райо Вальєкано. За інформацією VIP Deportivo, опція з "блискавками" відпала тоді, коли на горизонті з'явились "садівники огірочків". І сам воротар збірної України, і директорат Реала вважали Райо гіршим місцем для продовження його кар'єри, ніж Бутарк (стадіон Леганеса). Близькість до бази "королів" зіграла свою роль. Після кількаденних переговорів сторони вдарили по руках – трансфер не включає в себе можливість викупу.

Андрій Лунін, Реал Мадрид, Леганес, трансфер

Лунін перейде на правах оренди в лави середняка чемпіонату Іспанії терміном до кінця сезону 2018/19 і почне тренуватись з новою командою у середу, 29 серпня, повідомляє Lega Confidencial. Цей клуб також забронював собі пріоритетне право продовження співпраці з українцем на 2019-20 рр. Основний на сьогодні воротар "пепінерос" Іван Куельяр може перейти у Вальядолід, який також цікавився орендою Луніна. Однак Леганес прийматиме пропозицію тільки готівкою, тому новачки Прімери можуть відмовитись від варіанту з 34-річним голкіпером.

Як відзначають іспанські ЗМІ, Лунін стане оздобою для нового проекту екс-гравця Барселони і Валенсії (вигравав 3 чемпіонства Іспанії, двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів, брав Кубок УЄФА). Маурісіо Пеллегріно наразі не має такої зіркової кар'єри на тренерському рівні. Він потренував як асистент Рафи Бенітеса Ліверпуль та Інтер, а найбільший самостійний його успіх – програний Барселоні фінал Кубка Іспанії зі скромним Алавесом. "Лунін нам подобається і все ближчий до нас", – заявив 46-річний екс-тренер Валенсії і Саутгемптона. Незважаючи на лише 1 набраний пункт за перші 2 тури сезону, Леганес справляє непогане враження. Команді бракує надійності з тилу – по 2 пропущені голи у кожному матчі.

Є ще один маленький нюанс. Навіть якщо всі документи оформлять вчасно, Лунін не зможе дебютувати в чемпіонаті Іспанії 1 вересня, адже Леганес зіграє проти Реала. Перехід буде захищено так званою "клаусулою страху" – сторони домовляться не використовувати гравця у матчах проти клубу, якому він і надалі буде належати. Ну, це вже для гравця родом з УПЛ зовсім не новинка.

5 клубів Прімери, які могли б орендувати Луніна: від ненависної в Україні команди до зовсім неможливого варіанту

Теги
Статті Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Збірна України Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно Тарас Котів Іван Куельяр Іван Куельяр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
36
хв
АЕК Афіни
22:00
Відеотон
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук