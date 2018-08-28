"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід Луніна

Більшість фанатів Леганеса позитивно сприйняли перехід Андрія Луніна з Реала. Однак серед прихильників "огірочків" знайшлись й такі, хто вважає, що українцеві не місце в команді.
"Вперед!!! І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані. Ви зробили мій день".
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"Достатньо дивно, що це було дозволено (Реалом, – прим.ред)".
"Після одного проведеного сезону в Леганесі він не захоче повертатись".
"Найкращий голкіпер у нашому складі. Розпорядіться ним".
В імпровізованому опитуванні одного з фанів Леганеса, хто повинен бути №1, Лунін впевнено обійшов досвідченого Куельяра.
"Лунін – це Тоні Кроос у воротах".
"Я не розумію, навіщо вам гравець, який став відомим лише завдяки переходу в Реал цього року. Тим паче, що в команді вже присутні два класні голкіпери – Куельяр та Серантес".
"Все залежить від рішення Куельяра, адже наразі невідомо, чи залишиться він у команді. Але у будь-якому разі, фанати хочуть бачити Луніна основним воротарем, а не Куельяра".
"Він повинен стати великим голкіпером. Класний трансфер".
"99-й номер? Український Доннарума. Бережіть його і нехай завжди грає в основному складі. Він може стати відкриттям сезону".
"Він виступатиме за дубль Леганеса, а якщо команда понизиться у класі, то вони гратимуть разом з Вінісіусом".
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