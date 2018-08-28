"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід Луніна

Більшість фанатів Леганеса позитивно сприйняли перехід Андрія Луніна з Реала. Однак серед прихильників "огірочків" знайшлись й такі, хто вважає, що українцеві не місце в команді.

"Вперед!!! І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані. Ви зробили мій день".

Vamoooooosss!!! Para que luego digan que los lunes son malos. Me habéis hecho el día ya — 13 + Orgullo (@juancar10mg) 27 серпня 2018 р.

Лунін не зіграє проти Реала – дебют за Леганес відкладається

"Достатньо дивно, що це було дозволено (Реалом, – прим.ред)".

Es bastante raro que se permita... — SerMadridista (@_SerMadridista) 27 серпня 2018 р.

"Після одного проведеного сезону в Леганесі він не захоче повертатись".

Después de pasar una temporada en el CD Leganés no va a querer volver — todoincluido (@todoincluidos) 27 серпня 2018 р.

"Найкращий голкіпер у нашому складі. Розпорядіться ним".

El mejor portero de nuestra plantilla. Aprovechadlo. — Iván (@Xivichenko20) 27 серпня 2018 р.

В імпровізованому опитуванні одного з фанів Леганеса, хто повинен бути №1, Лунін впевнено обійшов досвідченого Куельяра.

"Лунін – це Тоні Кроос у воротах".

El Tony Kross de la portería. — Fernando Rodríguez (@Ferrucho22) 27 серпня 2018 р.

"Я не розумію, навіщо вам гравець, який став відомим лише завдяки переходу в Реал цього року. Тим паче, що в команді вже присутні два класні голкіпери – Куельяр та Серантес".

la verdad no se para que queréis a este jugador, al que solo se lo conoce por haber fichado por el Madrid este año, teniendo dos porterazos de la talla de Pichu Cuellar y Serantes. — SkyThunderWing (@thunder_wing) 27 серпня 2018 р.

"Все залежить від рішення Куельяра, адже наразі невідомо, чи залишиться він у команді. Але у будь-якому разі, фанати хочуть бачити Луніна основним воротарем, а не Куельяра".

Y yo! Jajajajaja Todo dependerá de qué pase con Cuéllar, que no se sabe si se va o no. En cualquier caso, la afición prefiere de titular a Lunin que a Cuellar, eso seguro. Veremos. Tengo ganas de verle. — Liffey (@ItsLiffey) 27 серпня 2018 р.

"Він повинен стати великим голкіпером. Класний трансфер".

Apunta a porterazo. Grandísima incorporación. Bienvenido @AndriyLuninGK — Juan Carlos Carrillo (@JuancarJK) 27 серпня 2018 р.

"99-й номер? Український Доннарума. Бережіть його і нехай завжди грає в основному складі. Він може стати відкриттям сезону".

Dorsal 99??? Donnarumma modo ucraniano, cuidadlo bien y que juegue de titular siempre, puede ser una de las revelaciones de la temporada. — Real (@Vikingoblanco93) 27 серпня 2018 р.

"Він виступатиме за дубль Леганеса, а якщо команда понизиться у класі, то вони гратимуть разом з Вінісіусом".

Va a jugar en el Leganes B a si bajan a Vinícius al C y juegan juntos — Jose Carlos Nombela (@josetejc) 27 серпня 2018 р.

Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ