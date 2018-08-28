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"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід Луніна

19:11 2095 Читать на русском
"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід Луніна
Лунін став гравцем Леганеса
Володимир Лесько Володимир Лесько

Більшість фанатів Леганеса позитивно сприйняли перехід Андрія Луніна з Реала. Однак серед прихильників "огірочків" знайшлись й такі, хто вважає, що українцеві не місце в команді.

"Вперед!!! І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані. Ви зробили мій день".

Лунін не зіграє проти Реала – дебют за Леганес відкладається

"Достатньо дивно, що це було дозволено (Реалом, – прим.ред)".

"Після одного проведеного сезону в Леганесі він не захоче повертатись".

"Найкращий голкіпер у нашому складі. Розпорядіться ним".

В імпровізованому опитуванні одного з фанів Леганеса, хто повинен бути №1, Лунін впевнено обійшов досвідченого Куельяра.

"Лунін – це Тоні Кроос у воротах".

"Я не розумію, навіщо вам гравець, який став відомим лише завдяки переходу в Реал цього року. Тим паче, що в команді вже присутні два класні голкіпери – Куельяр та Серантес".

"Все залежить від рішення Куельяра, адже наразі невідомо, чи залишиться він у команді. Але у будь-якому разі, фанати хочуть бачити Луніна основним воротарем, а не Куельяра".

"Він повинен стати великим голкіпером. Класний трансфер".

"99-й номер? Український Доннарума. Бережіть його і нехай завжди грає в основному складі. Він може стати відкриттям сезону".

"Він виступатиме за дубль Леганеса, а якщо команда понизиться у класі, то вони гратимуть разом з Вінісіусом".

Реал визначився щодо Луніна – українець має стати оздобою проекту екс-гравця Барси і фіналіста ЛЧ

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Статті Головне Володимир Лесько Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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