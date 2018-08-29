"Сольный концерт": Лунин похвастался, как феерит в Леганесе с первого же дня, и попрощался с Реалом

Испанские СМИ отметили удачные начинания 19-летнего украинского голкипера в новом клубе. Андрей Лунин, который принадлежит Реалу, начал активно работать в Леганесе.

"Тренировка", – написал на испанском языке о своей первой тренировки в Леганесе Лунин в своем Твиттере, добавив значок молнии. Накануне прошел его первый день в новом клубе, куда перешел на правах аренды.

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Мадридское издание AS отметило "сольный концерт сейвов, который нельзя пропустить" вратаря сборной Украины. Андрей, похоже, настроен отвоевать место в основе испанского сердняка уже в ближайшее время.

Напомним, из-за своеобразной "клаусулы страха" Лунин не сможет дебютировать за Леганес против Реала 1 сентября на Сантьяго Бернабеу.

В то же время в испаноязычном Инстаграме, за которым следят звезды Реала, украинец тепло попрощался с мадридским клубом: "Спасибо, Реал Мадрид, за то, что ты так хорошо принял и относился ко мне. Я был счастлив здесь. В то же время я всем сердцем жду, когда мы снова увидим друг друга".