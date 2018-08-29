toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

"Сольный концерт": Лунин похвастался, как феерит в Леганесе с первого же дня, и попрощался с Реалом

10:02 281 Читати українською
"Сольный концерт": Лунин похвастался, как феерит в Леганесе с первого же дня, и попрощался с Реалом
Андрей Лунин (слева) / фото Леганес

Испанские СМИ отметили удачные начинания 19-летнего украинского голкипера в новом клубе. Андрей Лунин, который принадлежит Реалу, начал активно работать в Леганесе.

"Тренировка", – написал на испанском языке о своей первой тренировки в Леганесе Лунин в своем Твиттере, добавив значок молнии. Накануне прошел его первый день в новом клубе, куда перешел на правах аренды.

"И пусть потом кто-то скажет, что понедельники – плохие": как фаны Леганеса реагировали на переход Лунина

Мадридское издание AS отметило "сольный концерт сейвов, который нельзя пропустить" вратаря сборной Украины. Андрей, похоже, настроен отвоевать место в основе испанского сердняка уже в ближайшее время.

Напомним, из-за своеобразной "клаусулы страха" Лунин не сможет дебютировать за Леганес против Реала 1 сентября на Сантьяго Бернабеу.

В то же время в испаноязычном Инстаграме, за которым следят звезды Реала, украинец тепло попрощался с мадридским клубом: "Спасибо, Реал Мадрид, за то, что ты так хорошо принял и относился ко мне. Я был счастлив здесь. В то же время я всем сердцем жду, когда мы снова увидим друг друга".

Испания3 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Леганес: Суббота 01 сентября 2018

Реал Мадрид
до матча
3
дн
:
10
час
:
8
мин
Леганес
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Видеоновости Сборная Украины Главное Украинцы за рубежом Реал Мадрид - Леганес Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
23
мин
Зальцбург
22:00
Црвена Звезда
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук