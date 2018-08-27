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Лунін перейшов на правах оренди в Леганес і визначився з номером

21:37 5032 Читать на русском
Лунін перейшов на правах оренди в Леганес і визначився з номером
Андрій Лунін / ФК Леганес

Леганес орендував українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Леганес та Реал на своїх офіційних сайтах повідомили про річну оренду українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна. Екс-голкіпер Дніпра і Зорі обрав собі номер. У новому клубі він виступатиме під 99-м (очевидно, через рік народження).

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Андрій перейшов у мадридський клуб з Зорі влітку цього року. Німецький портал Transfermarkt оцінив трансфер у 8,5 млн євро.

Лунін провів передсезонні збори з Реалом, але не може боротись за місце в складі через конкуренцію зі сторони Тібо Куртуа та Кейлора Наваса.

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