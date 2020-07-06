Смалійчук закликав Циганика влаштувати дебати з другим співвласником Карпат у прямому ефірі

Співвласник Карпат Олег Смалійчук готовий публічно озвучити свою позицію щодо львівського клубу.

"Учора, 5-го липня, на телеканалі УНІАН у програмі "ПроФутбол" вийшов сюжет, присвячений ФК Карпати. Як це не прикро констатувати, однак на нашу думку, інформацію було подано не зовсім об’єктивно.

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Співвласник львівського клубу Олег Смалійчук готовий будь-якої неділі, у прямому ефірі програми "ПроФутбол", відповісти на абсолютно усі питання ведучих та дуже шанованих ним експертів. Запевняємо, що цього разу у студії зламається не одна ручка.

Також звертаємося до ведучого проекту Ігоря Циганика з пропозицією запросити другого співвласника ФК Карпати для публічних дебатів щодо майбутнього клубу. Ігор Степанович неодноразово зазначав, що спілкується з Ігорем Валерійовичем, а також є палким вболівальником "зелено-білих", якому небайдужа доля команди, тож будемо вдячні за відверту розмову у прямому ефірі і тільки у прямому ефірі.

У випадку, якщо другий співвласник відмовиться взяти участь в програмі, Олег Смалійчук усе одно готовий прийти на "ПроФутбол" та розповісти уболівальникам своє бачення щодо майбутнього львівського клубу", – зазначила прес-служба Карпат на офіційній сторінці клубу.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Згодом "леви" відмовились від поїздки і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

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