Карпати не поїдуть на другий матч з Маріуполем і будуть виключені з УПЛ, – журналіст

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо ситуації у таборі "зелено-білих".

"Карпати повідомили Маріуполь, що не приїдуть до них у гості і на другий матч, який мав відбутися найближчої суботи. Відтак друга неявка і, відповідно, це кінець.

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Львівський клуб екстерном виключають з чемпіонату. Сумна реальність", – написав Бурбас на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. "Леви" замикають турнірну таблицю УПЛ лише з 15-ма очками.

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