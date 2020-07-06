"Я двічі просив Рух – не піартесь на наших проблемах": Смалійчук закликав сусідів не втручатись у справи Карпат

Власник Карпат Олег Смалійчук прокоментував основні моменти інформаційної війни з Рухом.

"Моя позиція була чіткою. Хлопці, у нас є два співвласника, ми розберемося, це наші проблеми. Будь ласка, прошу вас, не піартесь на наших проблемах. Я двічі просив про це Рух. І що ми бачимо – не минуло 24 години, вилітає чувак з камерами і заявами – я такий добрий, всіх рятую, надсилайте реквізити. Так тривати не може. Де ви бачили, що президент іншого клубу виписував блоги про інший клуб, робив ток-шоу? Я не політик, не вмію піаритися, не хочу ні з ким воювати і сваритися.

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Я тільки прошу, хлопці, займайтеся своїм клубом. А якщо у вас все так гладко, зайнятися нічим, то я знайду, чим вас відволікти від свого клубу, щоб ви займалися своїм клубом. Карпати сплатили борг Руха перед ПФЛ, але я нікого не тролив. Якщо у клубу є проблеми і загроза дискваліфікації, якщо вже не ми, то давайте хоч допоможемо молодшому братові.

Кополовець – я його взагалі не знаю, хто це такий. Гадаю, навіть ті, хто його знає, після такого вчинку теж не захочуть знати, хто це. Гриша Козловський говорив, що вони спілкуються з Коломойським, тому мабуть це їхня спільна справа. Я далекий від теорій змов. Не знаю, чи була це особиста ініціатива Гриші, або він діяв згідно з якимись домовленостями з Коломойським. Не мені про це судити, я бачу тільки вчинки і за ними роблю висновки. Вчинок з боку Руха був неетичний", – заявив Смалійчук в коментарі програмі Великий Футбол.

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