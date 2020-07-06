Смалийчук призвал Цыганыка устроить дебаты со вторым совладельцем Карпат в прямом эфире

Совладелец Карпат Олег Смалийчук готов публично озвучить свою позицию относительно львовского клуба.

"Вчера, 5 июля, на телеканале УНИАН в программе "ПроФутбол" вышел сюжет, посвященный ФК Карпаты. Как это не прискорбно констатировать, но по нашему мнению, информация была подана не совсем объективно.

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Совладелец львовского клуба Олег Смалийчук готов в любое воскресенье, в прямом эфире программы "ПроФутбол", ответить на абсолютно все вопросы ведущих и очень уважаемых им экспертов. Уверяем, что на этот раз в студии сломается не одна ручка.

Также обращаемся к ведущему проекта Игорю Цыганыку с предложением пригласить второго совладельца ФК Карпаты для публичных дебатов о будущем клуба. Игорь Степанович неоднократно отмечал, что общается с Игорем Валерьевичем, а также является горячим болельщиком "зелено-белых", которому небезразлична судьба команды, поэтому будем благодарны за откровенный разговор в прямом эфире и только в прямом эфире.

В случае, если второй совладелец откажется принять участие в программе, Олег Смалийчук все равно готов прийти на "ПроФутбол" и рассказать болельщикам свое видение будущего львовского клуба", – отметила пресс-служба Карпат на официальной странице клуба.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Впоследствии "львы" отказались от поездки и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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