"Кетчуп було заборонено ще до того, як я його побачив! Гравці повинні мати правильний менталітет, прагнути бути найкращими і робити все для цього можливе. Вони мають хотіти бути елітою", – цитує Джеррарда Goal.

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До схожих заборон вдався Антоніо Конте, який нещодавно став головним тренером Тоттенхема. Італійський фахівець не дозволив підопічним вживати не лише кетчуп, а й піцу, майонез та інші соуси.

До слова, Стівен Джеррард дебютує на чолі "левів" вже у суботу, 20 листопада. Суперником в АПЛ буде Брайтон.

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