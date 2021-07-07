Товариський матч

Аякс – Квік 20 – 1:1

Голи: Кудус, 45+4 – Вівес, 80

Чемпіон Нідерландів зустрівся з скромною командою Квік 20. Аякс відкрив рахунок лише в компенсований до першого тайму час – Кудус вразив ворота після розіграшу кутового. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою підопічних Еріка тен Хага.

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На 73-й хвилині у гру вступив колоритиний голкіпер Сандер Віс, комплекція якого виглядає не зовсім відповідною для гри у футбол. Попри це, воротар Квік 20 здійснив щонайменше один сейв, впевнено забравши м'яч після удару зі штрафного. До кінця матчу він так і не пропустив у свої ворота.

Впевнена гра кіпера-здорованя надихнула його партнерів по команді, які в одній із контратак зрівняли рахунок і розійшлися почесною для себе нічиєю з чемпіоном Нідерландів.

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