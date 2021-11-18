"Кетчуп был запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны иметь правильный менталитет, стараться быть лучшими и делать все возможное для этого. Они должны хотеть быть элитой", – цитирует Джеррарда Goal .

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К подобным запретам прибег Антонио Конте, недавно ставший главным тренером Тоттенхэма. Итальянский специалист не разрешил подопечным употреблять не только кетчуп, но и пиццу, майонез и другие соусы.

К слову, Стивен Джеррард дебютирует во главе "львов" уже в субботу, 20 ноября. Соперником у АПЛ будет Брайтон.

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