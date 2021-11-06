"Лайном ти не був, але й до вершин не дістався. Як Тоттенхем". Крилата фраза з культової чорної комедії "Залягти на дно в Брюгге" ось вже 13 років є найчіткішим мірилом виступів "шпор". Цьогоріч якраз минуло 50 років із часу останнього чемпіонського титулу лондонців і 30 років – із моменту завоювання останнього Кубка Англії. Усі ці Кубки УЄФА (1971/72, 1983/84) та Кубки ліги (1970/71, 1972/73, 1998/99, 2007/08) не здатні вгамувати спрагу фанатів Хотспур. А повернути Тоттенхем на вершину Першого дивізіону та АПЛ не змогли навіть такі монстри тренерського цеху, як Террі Венейблс, Джордж Грем чи Жозе Моурінью. Лише Маурісіо Почеттіно впритул наблизився до розриву зачарованого кола невдач "шпор", але програв фінал Ліги чемпіонів і чемпіонські перегони з Лестером і Челсі.

Конте офіційно очолив Тоттенхем

У новий похід на футбольне високогір'я Туманного Альбіону "шпор" поведе Антоніо Конте. Італійський фахівець очолив лондонців після безславної відставки Нуну Ешпіріту Санту. Апулійця чекали на Тоттенхем Стедіум ще влітку. Хотспур почав пошуки нового менеджера після звільнення Моурінью навесні. До фінішу чемпіонату команду довів Раян Мейсон, який результатами своєї нетривалої роботи, однак, навіть не зміг потрапити до списку претендентів. Боси Тоттенхема хотіли тренера з іменем і водночас марили поверненням до видовищної гри. Але список кандидатів навряд міг потішити поціновувачів атакувального футболу – Гаттузо, Фонсека, нарешті Нуну. З легкої руки нового спортдира "шпор" Фабіо Паратічі в шорт-листі навіть на якийсь час з'явився і Конте. Алленаторе якраз зі скандалом покинув чемпіонський Інтер, та тоді відновити дует зі співвітчизником (вони разом із Паратічі працювали в Ювентусі) не захотів.

Та довго сидіти без роботи 52-річний тренер не звик. Італієць цілком міг опинитися в Англії за кілька днів до віставки Ешпіріту Санту. Кризовий Манчестер Юнайтед, здавалося, сягнув дна та без шансів влетів Ліверпулю вдома (0:5). Однак, Уле Гуннар Сульшер зумів втриматися в кріслі, на фоні чуток про можливе призначення Конте перейшов на його улюблену схему 3-5-2 і доклався до звільнення Нуну розгромом Тоттенхема. Ідеальний злочин для усунення конкурента. Проте, для фанів МЮ навряд цей ланцюжок подій спричинив спалах оптимізму. Шанси "шпор" на фініш у топ-4 Прем'єр-ліги тепер виглядають привабливішими.

Згадана формація справді стала фішкою Конте та була першою очікуваною зміною у Тоттенхемі після його призначення. Алленаторе не підвів. У першому ж матчі з новим тренером – проти Вітесса на груповому етапі Ліги конференцій – "шпори" вийшли з трьома оборонцями (Дайєр-Ромеро-Девіс). Щоправда, і в атаці зіграла своя трійка з Лукасом, Кейном і Соном. Звісно, ця схема подібніша до 3-4-2-1, ніж до суператакувальних (на папері) 3-4-3. Саме так грав Челсі часів Конте, коли центрфорварда Дієго Косту з глибини підтримували Педро (Вілліан) та Азар. Але навіть прості нідерландські хлопці з берегів Рейна в четвер організували лондонцям чимало проблем, а обрана схема цьому, ймовірно, посприяла. Вочевидь, проблема в кадрах.

Ростер Тоттенхема не зовсім підходить тренерському профілю Конте. Більшість із наявних центрбеків або ніколи не були оплотом надійності (Дайєр, Санчес), або досі виглядають сируватими для високих цілей (Танганга, Родон). Не дивно, що лівого центрального в захисній трійці проти Вітесса зіграв номінальний фланговий оборонець Бен Девіс. Та поки шанси закріпитися в основі "шпор" із новим тренером у кожного з виконавців приблизно рівні. Безумовним фаворитом на місце в старті виглядає лише Куті Ромеро. Він опанував школу кальчо в професора Гасперіні й цілком адаптований до ідей Конте. Попри прогнози оглядачів, італієць може подарувати й несподівані рішення. У Челсі він зробив Аспілікуету правим центральним оборонцем, а Мозеса – правим фулбеком. Натомість у Тоттенхемі еволюціонувати в центрбека може не тільки Девіс, а й, наприклад, призабутий Мет Догерті.

Зате з нападниками в "шпор" справи кращі. Так, Кейн неабияк прагнув піти з рідної команди влітку, але призначення топ-тренера здатне змінити це бажання. Інсайдери вже гомонять, що "десятка" лондонців готовий працювати в поті чола під керівництвом Конте. Постать центрфорварда в системі італійця надважлива. Кейн цілком вписується в модель нового керманича команди. Алленаторе неодноразово сипав компліментами в бік лідера Тоттенхема ще під час роботи в Челсі, називаючи його "досконалим нападником". На старті сезону Кейн зі зрозумілих причин виглядав блідо. Та тепер і він сам, і Конте робитимуть усе для повернення найкращої форми англійця. Тепер вже справді останній шанс повинен отримати і Деле Аллі. У нього вірили і Почеттіно, і Моурінью, і Ешпіріту Санту, та щоразу хавбек примудрявся втратити довіру тренера та засісти в глибокий запас. Нині йому вже 25 – пора втілювати видані аванси в життя.

Тьмяних барв призначенню Конте додають кілька обставин. Найочевидніша – старт роботи в листопаді. Раніше італійський фахівець свідомо уникав приймати команди посеред сезону. Це не банальний забобон. Усі футболісти, яким доводилося грати під керівництвом Конте, називають його найбільш зацикленим на тактиці фахівцем. Італієць прагне відпрацювати до автоматизму всі дії своїх підопічних із м'ячем і без нього. Міжсезоння – ідеальний час для цього підходу. Вимога позиційного футболу від своїх підопічних зобов'язує до нашпигованих інформацією тренувань, а в умовах двох-трьох матчів на тиждень часу для роботи з дрібними тактичними деталями залишається вкрай мало. Та реалізація окремих змін можлива і в короткі терміни. На ті ж 3-4-2-1 з Челсі Конте перейшов не влітку, а після 6-го туру чемпіонату, коли "сині" без шансів програли Арсеналу (0:3). Зараз для "шпор" проминуло лише 10 турів АПЛ.

Тож більше занепокоєння викликає союз Конте та клубних босів. Після історій з Ювентусом, Челсі та Інтером за тренером закріпилася недобра слава фахівця, який поступово стає токсичним. Однак, щоразу для такого розвитку подій були свої передумови. Візьмемо за приклад історію прощання з "нерадзуррі". З легкої руки частини вболівальників і журналістів Конте постав в образі жадібного лиходія, який втік із корабля в час першого сигналу тривоги. Однак, насправді алленаторе з Лечче знає собі ціну. Він прийшов в Інтер під конкретні гарантії та виконав головне завдання – повернув на Джузеппе Меацца Скудетто після 11-річної паузи. Коли ж китайські власники міланців влаштували розпродаж зірок замість підсилення перед Лігою чемпіонів, Конте став вільним від зобов'язань і не став докладатися до краху своєї чемпіонської команди. Та в "шпор" теж специфічне керівництво. Тут не бажали витрачатися на новачків чи продовження контрактів із лідерами команди та прагнули повернути атакувальний і видовищний футбол із тренерами штибу Гаттузо й Ешпіріту Санту. Однак, можливо, старий друг Конте Паратічі всі потенційні шорсткості між Даніелом Леві та тренером-співвітчизником зможе нейтралізувати.

Тоттенхем – найсерйозніший виклик у тренерській кар'єрі Антоніо Конте з часів призначення в Ювентус у 2011 році. "Шпори" після епохи Почеттіно потрапили в смугу стагнації та ризикують повторити шлях Арсенала. Та на відміну від титулованіших сусідів у Північному Лондоні, тут швидше змогли зорієнтуватися і зробити ставку на досвідченого й праймового водночас фахівця. Італієць отримає імунітет у дебютному сезоні та навіть не буде зобов'язаний фінішувати з Тоттенхемом у топ-4. Показовішим у союзі Конте зі "шпорами" буде другий сезон. Однак, і кампанія 2021/22 і сезон 2022/23 – ключові розділи в Місії нездійсненній. Кожен новий тренер Тоттенхема після Реднаппа покликаний вивести лондонців у стабільні претенденти на титул. Та саме Конте в цій когорті – перший, кому це завдання справді до снаги.

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