Новий керманич "шпор" взявся виправляти раціон команди, повідомляє The Athletic.

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Гравцям суворо заборонено вживати калорійні продукти – піцу, кетчуп, майонез та інші соуси. Конте був неприємно вражений формою окремих футболістів і прямо на тренуванні заявив, що вони товсті. Схожу практику він застосовував у своїх попередніх клубах – Челсі, Ювентусі та Інтері.

Нагадаємо, Конте очолив Тоттенхем тиждень тому, підписавши контракт до 30 червня 2023 року.

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