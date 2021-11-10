Конте змусив гравців Тоттенхема відмовитися від низки продуктів – дехто розчарував тренера зайвою вагою
16:41 - Читать на русском
Зміна дієти стала одним з перших завдань Антоніо Конте на чолі Тоттенхема.
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Гравцям суворо заборонено вживати калорійні продукти – піцу, кетчуп, майонез та інші соуси. Конте був неприємно вражений формою окремих футболістів і прямо на тренуванні заявив, що вони товсті. Схожу практику він застосовував у своїх попередніх клубах – Челсі, Ювентусі та Інтері.
Нагадаємо, Конте очолив Тоттенхем тиждень тому, підписавши контракт до 30 червня 2023 року.
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