"Аякс – хороший суперник, який дав змогу побачити багато речей у потрібному світлі. Ми створили декілька моментів на початку матчу: через атаки правим флангом, забігання, гарні навіси, коли ми не перебували навпроти воріт. Тобто були можливості, коли ми самі могли забити перший гол. Але після цього виникли проблеми з організацією, і ми пропускали.

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Як я вже казав гравцям раніше, це зустріч з командою, яка дасть нам багато інформації щодо того, які аспекти слід покращити, які моменти на хорошому рівні, а що треба посилити. Тому все це ми побачили. У другому таймі ми зробили декілька замін, щоб також подивитися на інших футболістів у грі. Цей матч показав, що саме нам треба разом вдосконалювати, аби забезпечити гарну гру команди та реалізацію усіх моментів, які ми створюємо.

Цього тижня наші тренування були зосереджені на просуванні вперед, створенні супернику перешкод на його половині поля. Коли м'яч був у нас, ми намагалися знайти простір між лініями, щоб пройти вперед через короткі комбінації та створити свої моменти. Як я вже казав, ми створили кілька нагод через правий фланг, менше – через лівий. На мою думку, це те, над чим треба працювати.

Щодо висновків після трьох контрольних матчів... Коли ми проводили ці три гри, до нас тільки поверталися збірники – групами кожні декілька днів. Я вважаю, що це не ідеальний варіант – починати збори з невеликою групою, яка постійно збільшується. Адже, по-перше, доводиться знову пояснювати свої ідеї на тренуваннях, а по-друге, їм потрібно увійти до ритму команди. Тож майже у всіх трьох матчах грали різні футболісти, різні склади, були різні моменти, над якими потрібно працювати.

Попереду матч з Утрехтом. Це буде гра, у якій візьмуть участь усі з додатковими хвилинами, щоб кожен відіграв годину. Наша ціль в останній грі – дати можливість пограти всім, а також зрозуміти, як рухатися далі", – цитує ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, нідерландському наставнику Шахтаря наразі не вдалось здобути жодної перемоги з "гірниками". У першому спарингу його підопічні розписали бойову нічию з АЗ (3:3), а потім "згоріли" грецькому АЕКу (0:5) і провалились з Аяксом (0:3). Підсолодити провальне міжсезоння ван Леувен зможе вже у суботу, 22 липня, у завершальному спарингу з Утрехтом.

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