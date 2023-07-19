"Аякс – хороший соперник, который позволил увидеть многие вещи в нужном свете. Мы создали несколько моментов в начале матча: через атаки правым флангом, забегания, хорошие навесы, когда мы не находились напротив ворот. То есть были возможности, когда мы сами могли забить первый гол. Но после этого возникли проблемы с организацией, и мы пропускали.

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Как я уже говорил игрокам ранее, это встреча с командой, которая даст нам много информации относительно того, какие аспекты следует улучшить, какие моменты на хорошем уровне, а что надо усилить. Поэтому все это мы увидели. Во втором тайме мы сделали несколько замен, чтобы также посмотреть на других футболистов в игре. Этот матч показал, что именно нам надо вместе совершенствовать, чтобы обеспечить хорошую игру команды и реализацию всех моментов, которые мы создаем.

На этой неделе наши тренировки были сосредоточены на продвижении вперед, создании сопернику препятствий на его половине поля. Когда мяч был у нас, мы пытались найти пространство между линиями, чтобы пройти вперед через короткие комбинации и создать свои моменты. Как я уже говорил, мы создали несколько возможностей через правый фланг, меньше – через левый. По моему мнению, это то, над чем надо работать.

Относительно выводов после трех контрольных матчей... Когда мы проводили эти три игры, к нам только возвращались сборники – группами каждые несколько дней. Я считаю, что это не идеальный вариант – начинать сборы с небольшой группой, которая постоянно увеличивается. Ведь, во-первых, приходится снова объяснять свои идеи на тренировках, а во-вторых, им нужно войти в ритм команды. Поэтому почти во всех трех матчах играли разные футболисты, разные составы, были разные моменты, над которыми нужно работать.

Впереди матч с Утрехтом. Это будет игра, в которой примут участие все с дополнительными минутами, чтобы каждый отыграл час. Наша цель в последней игре – дать возможность поиграть всем, а также понять, как двигаться дальше", – цитирует ван Леувена официальный сайт Шахтера.

Напомним, нидерландскому наставнику Шахтера пока не удалось одержать ни одной победы с "горняками". В первом спарринге его подопечные расписали боевую ничью с АЗ (3:3), а затем "сгорели" греческому АЕКу (0:5) и провалились с Аяксом (0:3). Подсластить провальное межсезонье ван Леувен сможет уже в субботу, 22 июля, в заключительном спарринге с Утрехтом.

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