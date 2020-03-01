Скрипник розповів, як поразка Динамо вплинула на настрій гравців Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник зізнався, що поразка Динамо у виїзному матчі проти СК Дніпро-1 додала мотивації його підопічним перед грою з Олімпіком.

"Коли оступається лідер і у тебе є можливість його обігнати і поліпшити своє турнірне становище – це велика мотивація. У той же час, з цим тиском є певні труднощі. Зростає ціна помилки, коли підтверджуєш роль фаворита.

Зоря – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я бачу, як у хлопців горять очі, і ми не чекаємо, що суперники в майбутньому у нас будуть легші. Нас знають, під нас підлаштовуються і вивчають. Але ми та сила, яка хоче бути там, де зараз перебуває. Потрібно далі розвиватися і боротися, що ми і робимо.

Ми виграли 1:0. Звичайно, хотіли першу гру вдома зіграти на результат і ми його досягли. В кінці була валідольна гра. Я вдячний хлопцям. Вони терпіли. Ми дотиснули суперника, з часткою везіння на останніх хвилинах відстояли на нуль. За великим рахунком, ця перемога заслужена.

"Супряга – відродження" або "Гарного вечора, Ігоре Циганику": реакція соцмереж на фіаско Динамо з СК Дніпро-1

Добре налаштувалися, увійшли в гру, контролювали її, мали моменти. Ми не коментуємо, як грає суперник. Це їхня справа. Можу лише сказати, якби вони грали так з перших хвилин, як грали після того, як ми забили, то, можливо, нам було б ще складніше. Готуємося до гри зі Львовом в середу", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, перемога над Олімпіком дозволила Зорі піднятися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ, потіснивши Динамо.

Зоря вирвала перемогу в Олімпіка та потіснила Динамо із зони Ліги чемпіонів