Скрипник рассказал, как поражение Динамо повлияло на настроение игроков Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признался, что поражение Динамо в выездном матче против СК Днепр-1 добавило мотивации его подопечным перед игрой с Олимпиком.

"Когда оступается лидер и у тебя есть возможность его обогнать и улучшить свое турнирное положение – это большая мотивация. В то же время, с этим давлением есть определенные трудности. Растет цена ошибки, когда подтверждаешь роль фаворита.

Заря – Олимпик – 1: 0 – видео гола и обзор матча

Я вижу, как у ребят горят глаза, и мы не ожидаем, что соперники в будущем у нас будут легче. Нас знают, под нас подстраиваются и изучают. Но мы та сила, которая хочет быть там, где находится. Нужно дальше развиваться и бороться, что мы и делаем.

Мы выиграли 1:0. Конечно, хотели первую игру дома сыграть на результат и мы его добились. В конце была валидольная игра. Я благодарен ребятам. Они терпели. Мы дожали соперника, с долей везения на последних минутах отстояли на ноль. По большому счету, эта победа заслужена.

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Хорошо настроились, вошли в игру, контролировали ее, имели моменты. Мы не комментируем, как играет соперник. Это их дело. Могу только сказать, если бы они играли так с первых минут, как играли после того, как мы забили, то, возможно, нам было бы еще сложнее. Готовимся к игре со Львовом в среду", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, победа над Олимпиком позволила Заре подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ, потеснив Динамо.

Заря вырвала победу у Олимпика и потеснила Динамо из зоны Лиги чемпионов