Зоря вирвала перемогу в Олімпіка та потіснила Динамо із зони Ліги чемпіонів

Луганська Зоря мінімально здолала донецький Олімпік у 20-му турі української Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Несподівана поразка київського Динамо в Дніпрі подарувала луганській Зорі шанс піднятися на другу сходинку елітного дивізіону. Зважаючи на це, підопічні Віктора Скрипника з перших хвилин захопили ініціативу в домашньому матчі проти Олімпіка. Моменти біля воріт гостей не забарилися.

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Уже на 9-й хвилині Перовіч стріляв із забійної позиції, але не зміг переграти Кринського. Після цього моменту тиск Зорі лише посилився – донеччани навіть не могли вийти з власної половини поля. Проте, контроль луганців нечасто приводив до реальної небезпеки біля воріт Олімпіка.

У середині тайму роль лідера луганців на себе приміряв Юрченко. Хавбек спочатку наважився на дальній удар (вище воріт), а потім опинився на місці центрфорварда й бив, здавалося б, напевне метрів із 6-ти, проте якимось дивом не влучив у ближній кут! Дві поспіль невдачі настільки розчарували Владлена, що він відмахнувся від суперника на 35-й хвилині й отримав чергову жовту картку, через яку пропустить наступний тур.

Натомість "олімпійці" під завісу першої половини ледь не покарали Зорю за марнотратство. Це Зотько розстрілював Махарадзе з близької відстані, але кіпер луганців встиг зреагувати на удар вихованця Металіста.

На старті другого тайму від вірного гола гостей врятувала самовідданість Гришка, який перервав небезпечний простріл Тимчика з флангу – Кабаєв готовий був замикати. Олімпік через 10 хвилин відповів ударом Кравченка зі штрафного, але м'яч пройшов повз ворота.

До середини другої 45-хвилинки донеччани вирівняли гру та почали й собі марнувати нагоди. Так, упродовж двох хвилин хлопці Вісенте Гомеса не використали два перспективних моменти. Спочатку Кравченко вирвався на побачення з Махарадзе після божевільної помилки Іванісені, але не зумів переграти кіпера. А в наступній атаці Гришко не зміг замкнути небезпечний навіс із кутового.

Зрозумівши, що запахло смаженим, луганці побігли вперед. Це дозволило господарям відкрити рахунок на 76-й хвилині: при подачі кутового Ксьонз продовжив навіс на дальню стійку, а там абсолютно вільний Владислав Кабаєв переправив м'яч у ворота Кринського – 1:0!

Пропустивши, Олімпік побіг вперед і створив дві можливості забити протягом кількох хвилини. Зокрема, Тейшейра намагався упіймати суперників на помилці прямим ударом із кутового. А Махарадзе зробив ще одну заявку на титул найкращого гравця поєдинку, коли ефектно парирував постріл Дегтярьова головою.

Фінальні хвилини вийшли нервовими. Жорстка гра на кожному клаптику поля цілком могла завершитися побоїщем. Та все ж і Зоря, і Олімпік втрималися від відвертих грубощів. А на 90+4-й хвилині донеччани могли вирвати нічию, коли впродовж однієї атаки (!) тричі били по воротах Махарадзе. Та максимум у цій атаці для "олімпійців" – стійка після пострілу Шахаба.

Зрештою, Зоря втримала мінімальну перемогу та піднялася на 2-ге місце в УПЛ. Олімпік залишився 10-м.

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