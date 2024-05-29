У першій дуелі за право грати в елітному дивізіоні Епіцентр розійшовся миром з Вересом (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Шастал міг виводити Верес вперед вже на 4-й хвилині, але у стилі кунг-фу замкнув простріл від партнера повз стійку. За трохи Дмитро вдруге змарнував нагоду забити, вистріливши з далекої відстані над поперечиною. В середині тайму вже Мрвальєвіч замкнув простріл вище воріт.

Верес не зміг перемогти Епіцентр у першому матчі плей-офф за УПЛ – рівняни врятувались наприкінці зустрічі

Попри тиск рівнян першим забив Епіцентр – Мороз з-за меж штрафного закрутив у дальній кут. Майже одразу Кравчук мав подвоювати, але Когут у неймовірному стрибку врятував. Наприкінці тайму він у падінні потягнув удар з лівого кута.

Дахновський по перерві ледь не закинув кіперу Епіцентра за комірець, але той зумів зачепитись за сферу. Згодом Мороз буквально вибив м'яч з лінії воріт у падінні, врятувавши "супермаркет". Верес таки відігрався завдяки кутовому наприкінці зустрічі – все вирішуватиметься у матчі-відповіді.