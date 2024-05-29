Порятунок Вереса на останніх хвилинах у відеоогляді матчу за УПЛ з Епіцентром – 1:1
У першій дуелі за право грати в елітному дивізіоні Епіцентр розійшовся миром з Вересом (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Шастал міг виводити Верес вперед вже на 4-й хвилині, але у стилі кунг-фу замкнув простріл від партнера повз стійку. За трохи Дмитро вдруге змарнував нагоду забити, вистріливши з далекої відстані над поперечиною. В середині тайму вже Мрвальєвіч замкнув простріл вище воріт.
Верес не зміг перемогти Епіцентр у першому матчі плей-офф за УПЛ – рівняни врятувались наприкінці зустрічі
Попри тиск рівнян першим забив Епіцентр – Мороз з-за меж штрафного закрутив у дальній кут. Майже одразу Кравчук мав подвоювати, але Когут у неймовірному стрибку врятував. Наприкінці тайму він у падінні потягнув удар з лівого кута.
Дахновський по перерві ледь не закинув кіперу Епіцентра за комірець, але той зумів зачепитись за сферу. Згодом Мороз буквально вибив м'яч з лінії воріт у падінні, врятувавши "супермаркет". Верес таки відігрався завдяки кутовому наприкінці зустрічі – все вирішуватиметься у матчі-відповіді.